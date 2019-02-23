2019-02-22T17:07:07+03:00
Общество

«Только не носки!»: самые бюджетные варианты подарков мужчинам во Владимире

Владимирские дамы выбирают не «дешево и сердито», а «дешево и приятно»
Валерия Рудометова
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Подарков много, всех не счестьПодарков много, всех не счестьФото: Валерия Рудометова
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Вы еще не купили подарок своему мужчине на 23 февраля? Да еще и не хотите тратить большую сумму? Для вас владимирская «Комсомолка» подобрала бюджетные варианты подарков, за которыми не надо охотиться, а можно добыть в последний момент. Никаких носков, трусов и пены для бритья! Уложившись в 500 рублей во Владимире можно много чего купить.

Конечно, вы должны знать, чем увлекается ваш любимый человек и ориентироваться на его интерес, а если вы только начали отношения или же передарили все, что можно, то вот вам несколько вариантов скромных, но приятных подарков.

«Фикспрайс» выручает!

Если бюджет сильно ограничен, а зарплата только 1 числа, то идите сразу в «Фикспрайс» и не тратьте время на торговые центры. В магазине на специально выделенной полочке стоят подарки мужчинам (полка стоит обычно перед входом). Там мы нашли сразу три хороших варианта: большую кружку, нестандартную открывашку и бинокль. Все за 99 рублей. Раньше там продавали еще термокружки, но в этот раз мы их не заметили — может, раскупили все.

Еще один подарок, который пригодится каждому, - полотенце, лучше именное или с какой-нибудь приятной надписью: «Моему мужчине». Стоимость зависит от размера: хотите банное, тогда заплатите 400-500 рублей, поменьше можно и за 300 рублей взять. Лишним этот подарок точно не будет.

Полотенце Фото: Валерия Рудометова

ПолотенцеФото: Валерия Рудометова

Если муж или молодой человек привык дома ходить в тапочках — лишний повод подарить новые. Тапки все-равно быстро вынашиваются. Цена вопроса — 180 рублей, подороже — 350-400.

Тапочки Фото: Валерия Рудометова

ТапочкиФото: Валерия Рудометова

«Кружки, открывашки, тапки — все есть. Что же еще?» - можете подумать вы. Есть еще вариант — чехол для телефона. Их сейчас продают чуть ли не в каждом торговом центре на любой вкус и цвет. Можно подарить сразу два. Цена одного чехла от 300 рублей, иногда и за 200 найти можно.

Чехлы для телефонов в ассортименте Фото: Валерия Рудометова

Чехлы для телефонов в ассортиментеФото: Валерия Рудометова

Вариант следующий: если мужчина любит сладенькое, то в специализированных магазинах продаются вот такие шоколадки ручной работы. Просто и вкусно. Цена — 230 рублей.

Шоколад ручной работы Фото: Валерия Рудометова

Шоколад ручной работыФото: Валерия Рудометова

На кошелек побогаче можно найти кожаные ремни, кошельки и портмоне. Конечно, достойный подарок, но требует затрат. Ремень стоит почти 3 тысячи, но, опять же, если смотреть в различных «Ценопадах», то рублей за 500 найти можно. Только уже по качеству смотрите сами.

Ремни ныне дорогие Фото: Валерия Рудометова

Ремни ныне дорогиеФото: Валерия Рудометова

ИСТОЧНИК KP.RU

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