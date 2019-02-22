2019-02-22T16:01:16+03:00
Общество

Во Владимирской области открыли памятник Виталию Чуркину

В деревне Маринкино Киржачского района находился дом родителей будущего дипломата ООН
Ольга МАКАРОВА
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В Маринкино открыли памятник Виталию ЧуркинуВ Маринкино открыли памятник Виталию ЧуркинуФото: Ольга МАКАРОВА
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21 февраля, в день, когда бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину исполнилось бы 67 лет, в небольшой деревне Маринкино состоялось официальное открытие монумента в его память.

Увековечили на малой родине

В этой небольшой деревушке, что в 10 минутах езды от Киржача, начался род Чуркиных - здесь родился и закончил школу отец дипломата Иван . Памятник установили напротив места, где было «родовое гнездо» полномочного посла. Отметим, в 60-х годах прошлого века сам дом был продан и перевезен в районный центр.

На официальном открытии монумента присутствовала супруга дипломата Ирина Чуркина, его сын Максим, коллеги и близкие Виталия Ивановича.

Слева направо: Драган Раденович, Максим и Ирина Чуркины Фото: Ольга МАКАРОВА

Слева направо: Драган Раденович, Максим и Ирина ЧуркиныФото: Ольга МАКАРОВА

«Ни от какой другой деревни или города, какими бы прекрасными они ни были, я не испытывал такого притяжения, как от Маринкино, - зачитала на церемонии открытия монумента отрывок из книги воспоминаний Виталия Чуркина его супруга Ирина. - И вот что в дополнение имею сообщить: чем дальше я нахожусь от Маринкино, тем притяжение сильнее».

Отметим, в деревне посол был частым гостем. По словам супруги, в Маринкино Виталий Иванович приезжал отдыхать, думать и вспоминать о детстве.

- Он защищал интересы Родины до последних дней жизни. Он защищал и интересы нашей семьи. Ушла моя настоящая опора, - сказала Ирина Чуркина. Она сказала слова благодарности всем, кто принимал участие в создании памятника и организации его открытия.

Автором бронзовой скульптуры, выполненной в технике "экспрессивной лепки" и изображающей самого Виталия Ивановича в полный рост в образе античного оратора — на одной руке дипломата висит тога, - выступил его друг, сербский скульптор Драган Раденович. Он лично приехал на открытие вместе со своими соотечественниками, чтобы почтить память дипломата, который «много сделал для них». В Маринкино приехали в том числе представители Министерства иностранных дел Сербии.

- Для Маринкино, и для русского МИД, и для МИД Сербии это будет знаковое место, - сказал Чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзич. - Сербы сохранили светлое, теплое, душевное отношение к Виталию Ивановичу. Он почти два года был в Боснии и Герцеговине во время Югославского кризиса, он защищал сербов, поэтому сербский народ до сих пор хранит уважение к нему".

Откроют музея рода Чуркиных

После открытия памятника, к которому после снятия покрывала близкие и коллеги возложили цветы, состоялась торжественная церемония гашения почтовых карточек.

На маркированной карточке, посвященной открытию памятника Постоянному представителю РФ при ООН Виталию Чуркину, изображен сам монумент. Ее тираж ограниченный – всего выпустили 4200 тысячи экземпляров. Так же к тожественному дню был выпущен специальный штемпель для гашения, на котором размещен портрет российского дипломата. Приобрести карточку можно в центральных отделениях Почты России Владимира, Александрова и Киржача.

После открытия к памятнику возложили цветы Фото: Ольга МАКАРОВА

После открытия к памятнику возложили цветыФото: Ольга МАКАРОВА

Как пояснил журналистам генеральный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Федоров, который был членом рабочей группы по созданию и установке памятника, в планах силами меценатов открыть в Киржаяе музей рода Чуркиных в доме родителей дипломата, который был перевезен в Киржач. В прошлом году историкам удалось его найти.

- Семья Чуркиных уже предоставила нам первые экспонаты, я надеюсь, что это хорошее начало будущего родового музея, - сказал Евгений Федоров.

Кроме того, в планах - открытие в Маринкино дома русской дипломатии, а также создание проекта благоустройства территории вокруг памятника.

Виталий Чуркин умер 20 февраля 2017 года на рабочем месте в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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