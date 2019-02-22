Пропавшая во Владимирской области 13-летняя девочка уехала к любовнику в Подмосковье

О том, что 13-летняя Роза из деревни Палкино Вязниковского района пропала, стало известно 4 февраля. Ориентировки на розыск девочки из обыкновенной семьи опубликовали все СМИ региона. Роза ушла из дома, никому ничего не сказав, и родители к вечеру забеспокоились и позвонили в полицию. Хотя уже тогда была вероятность, что с девочкой не произошло несчастья, а она просто убежала - полиция предупреждала всю страну «Может находиться в вашем городе».

Через две с половиной недели Розу нашли в Подмосковье живую и здоровую. Оказалось, там она нашла себе... взрослого любовника, который оплатил ей поездку в другой регион.

Вообще, Роза не впервые сбегала из дома. Судя по статусу в социальных сетях "ищу парня" и ответам на недвусмысленные намеки поклонников под кокетливыми фотографиями, 13-летняя девочка давно мечтала вырваться из деревенской жизни со сказочным принцем. Со своим новым другом, представившемся Захиром, она познакомилась в "Одноклассниках". 24-летний уроженец Таджикистана, которого на самом деле зовут Тохиром, настойчиво предлагал девочке бросить родных и деревню и ехать к нему в Подмосковье. Даже обещал заплатить за такси. И тогда Роза согласилась.

Вечером 4 февраля 13-летняя девочка уехала из родного дома и на такси, деньги на которое ей перевел новый знакомый, добралась до Балашихи. Там ее встретил Захир-Тохир. Вместе они отправились к парню домой в деревню Одинцовского района. Чем занимались молодые вечером, не известно, но, слов самой Розы, на следующий день после долгих уговоров она согласилась переспать с молодым человеком. Это был первый сексуальный опыт юной особы. Но не последний - взрослый мужик стал жить с девочкой, как с женой.

Деревенская идиллия мигранта и вязниковской девочки продолжалась бы и дальше, если бы ночью 20 февраля Тохира не задержали. Видимо, кто-то узнал Розу по ориентировкам в СМИ и заявил в полицию. Помогли и вездесущие соцсети.

Под фотографиями девочки оставляли комментарии взрослые поклонники

- Всех найденных девочек мы обязательно направляем к гинекологу, - рассказывает старший помощник СУ Следкома по Владимирской области Ирина Минина. - Там выяснилось, что случилось. И даже если все было добровольно, это не значит, что деяния парня законны.

По словам следователей, у Розы были сложности в семье и в учебе.Мама у нее местная, из деревенских жителей Вязниковского района. А вот папа - мигрант из Средней Азии, Таджикистана.

Тем временем, 24-летний гражданин Таджикистана, соблазнивший несовершеннолетнюю (он знал возраст Розы) задержан и доставлен в УМВД Одинцовского района. Судить его будут скорее всего по статье 134 УК РФ «Вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет».