2019-02-22T15:11:25+03:00
Происшествия

Пропавшая во Владимирской области 13-летняя девочка уехала к любовнику в Подмосковье

Она была в федеральном розыске почти три недели
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ориентировки на Розу были на всех новостных сайтахОриентировки на Розу были на всех новостных сайтах
Изменить размер текста:

О том, что 13-летняя Роза из деревни Палкино Вязниковского района пропала, стало известно 4 февраля. Ориентировки на розыск девочки из обыкновенной семьи опубликовали все СМИ региона. Роза ушла из дома, никому ничего не сказав, и родители к вечеру забеспокоились и позвонили в полицию. Хотя уже тогда была вероятность, что с девочкой не произошло несчастья, а она просто убежала - полиция предупреждала всю страну «Может находиться в вашем городе».

Через две с половиной недели Розу нашли в Подмосковье живую и здоровую. Оказалось, там она нашла себе... взрослого любовника, который оплатил ей поездку в другой регион.

Вообще, Роза не впервые сбегала из дома. Судя по статусу в социальных сетях "ищу парня" и ответам на недвусмысленные намеки поклонников под кокетливыми фотографиями, 13-летняя девочка давно мечтала вырваться из деревенской жизни со сказочным принцем. Со своим новым другом, представившемся Захиром, она познакомилась в "Одноклассниках". 24-летний уроженец Таджикистана, которого на самом деле зовут Тохиром, настойчиво предлагал девочке бросить родных и деревню и ехать к нему в Подмосковье. Даже обещал заплатить за такси. И тогда Роза согласилась.

Вечером 4 февраля 13-летняя девочка уехала из родного дома и на такси, деньги на которое ей перевел новый знакомый, добралась до Балашихи. Там ее встретил Захир-Тохир. Вместе они отправились к парню домой в деревню Одинцовского района. Чем занимались молодые вечером, не известно, но, слов самой Розы, на следующий день после долгих уговоров она согласилась переспать с молодым человеком. Это был первый сексуальный опыт юной особы. Но не последний - взрослый мужик стал жить с девочкой, как с женой.

Деревенская идиллия мигранта и вязниковской девочки продолжалась бы и дальше, если бы ночью 20 февраля Тохира не задержали. Видимо, кто-то узнал Розу по ориентировкам в СМИ и заявил в полицию. Помогли и вездесущие соцсети.

Под фотографиями девочки оставляли комментарии взрослые поклонники

Под фотографиями девочки оставляли комментарии взрослые поклонники

- Всех найденных девочек мы обязательно направляем к гинекологу, - рассказывает старший помощник СУ Следкома по Владимирской области Ирина Минина. - Там выяснилось, что случилось. И даже если все было добровольно, это не значит, что деяния парня законны.

По словам следователей, у Розы были сложности в семье и в учебе.Мама у нее местная, из деревенских жителей Вязниковского района. А вот папа - мигрант из Средней Азии, Таджикистана.

Тем временем, 24-летний гражданин Таджикистана, соблазнивший несовершеннолетнюю (он знал возраст Розы) задержан и доставлен в УМВД Одинцовского района. Судить его будут скорее всего по статье 134 УК РФ «Вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родители на допросе, а малолетний бунтарь на улице с разбитой головой: как изменилась жизнь образцовой школы после туалетного скандала
Корреспондент «Комсомольской правды» лично пообщался с героями инцидента, который сейчас так старательно пытаются замять.
Новости 24
Гороховецкий завод "Элеватормельшаш" задолжал сотрудникам 6 миллионов рублей
Владимирцы дают в долг друзьям больше всех в России
Во Владимирской области на выборах в сельсовет поучаствует парижанин
Уважаемые жители г. Владимира! На следующую информацию просим обратить особое внимание.
Во владимирском региональном отделении "Единой России" сменился руководитель исполкома
Во Владимире в аварии с тремя машинами пострадали четыре человека, в том числе трое детей
На александровской свалке погиб мужчина
В Гусь-Хрустальном районе загорелся жилой дом
Пауэрлифтеры с ПОДА представят Владимирскую область на чемпионате России в Брянске
Более 700 пациентов Областного клинического онкологического диспансера прошли 3D-конформную лучевую терапию
Ветераны и инвалиды ВОВ смогут пройти диспансеризацию на дому
Владимирский боксер завоевал право на участие в первенстве России
Александровский вор разбил окно чужой квартиры, но ничего оттуда не взял
На Оке поймали браконьера, ловившего рыбу сетями
В 2018 году на школьные учебники во Владимирской области было потрачено 173 миллиона рублей
На прилавки владимирских магазинов могло попасть фальсифицированное сливочное масло
Уважаемые жители г. Владимира! На следующую информацию просим обратить особое внимание.
Владимирская научная библиотека оцифровала единственное прижизненное издание Алексея Фатьянова
Спасатели приглашают владимирцев поучаствовать в праздничном флешмобе
«Ростелеком» и благотворительный фонд «Почет» начинают обучение ветеранов РЖД компьютерной грамотности по программе «Азбука интернета»
Владимирский областной суд отклонил апелляцию по делу Хвостова
Во Владимире резко похолодает и придет сильный ветер с метелью