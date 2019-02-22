2019-02-22T11:20:44+03:00
Общество

Движение во Владимире парализовали фуры, забуксовавшие на неубранных дорогах

За ночь во Владимирской области выпало около 20% месячной нормы осадков
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В автобусы было невозможно зайтиВ автобусы было невозможно зайтиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Утро 22 февраля во Владимире началось с транспортного коллапса, какого этой зимой в городе еще не видывали. Полностью встал юго-западный район - вся улица Верхняя Дуброва от улицы Фатьянова до поворота на проспект Ленина и вся Нижняя Дуброва. На ней пробки образовались даже там, где их не видели с момента строительства этой дороги - фактически от конечной остановки автобуса №24. Самый большой затор образовался в «узком месте» этого района - на перекрестке Верхней и Нижней Дубров, там, где нет ни нормального кольцевого движения, ни светофора.

Весь общественный транспорт встал на Дуброве Фото: Карты Яндекс_

Весь общественный транспорт встал на ДубровеФото: Карты Яндекс_

Если юго-западный район на Яндекс.Пробках показывался в режиме «все красное» - то есть все стоит, то центр Владимира, улицы Горького и Мира на карте были желтого цвета - это означает пробки средней интенсивности, скорость не выше 20 километров в час. Примерно та же ситуация была и в Добром - транспорт по дороге кое-как двигался, хотя и вчетверо медленнее обычного.

Утром мело как ночью Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Утром мело как ночьюФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

При этом если на юго-западе народ в основном сидел в пробках в автобусах и троллейбусах, то у жителей Доброго и Октябрьского района проблема была другая - они не могли дождаться своего автобуса по 20-30 минут. Причина - все в том же коллапсе на двух Дубровах - пассажирский транспорт просто застрял там. От Верхней Дубровы до проспекта Ленина автобус в среднем ехал 50 минут (вместо обычных 10). Соответственно, скопилась длиннющая пробка именно из автобусов - довольно редкое зрелище.

Но, как известно из закона Ломоносова, если в одном месте чего-то прибыло, то в другом что-то убыло. Так как все автобусы скопились на юго-западе, на восточный и центральный районы их просто не хватило. Вот и стояли пассажиры на остановках по полчаса. Грамотные диспетчеры «Владимирпассажиртранса» даже приказали водителям троллейбусов, идущих из Доброго через центр, не ехать до улицы Фатьянова (где они безнадежно застрянут), а разворачиваться на кольце на улице Пугачева. Таким образом, хоть какой-то оборот троллейбусов удалось обеспечить.

А теперь самый интересный вопрос - откуда транспортный коллапс? Никаких серьезных аварий утром 22 февраля во Владимире не было. А мелкие столкновения начались уже после возникновения пробок.

Причина проста - неубранные дороги. В ночь на 22 февраля во Владимире выпало около 8 миллиметров осадков - примерно 20-25% месячной нормы февраля. Это, конечно, много. Но снегопад закончился около 6 часов утра. А к утреннему часу пик дороги во Владимире оставались в таком состоянии, как будто их не касался ни грейдер, ни лопата.

Это подтвердили и владимирские таксисты.

- Я всю ночь по Владимиру колесил, ни одной снегоуборочной машины не видел, - рассказал таксист Вадим. - Я сразу сказал, утром город встанет.

Троллейбусам приказали разворачиваться у "1001 мелочи" Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Троллейбусам приказали разворачиваться у "1001 мелочи"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Ни одной снегоуборочной машины не видели и владимирцы, стоявшие в пробках. А Верхняя Дуброва - такое место, где снег на дороге сразу вызывает затор. Вот и получилось так: рано утром в город пошли фуры, подвозящие товары в магазине. Они стали массово застревать в снежной каше на подъеме в районе улицы Василисина. В итоге к 9 утра по всей Верхней Дуброве в шахматном порядке на дороге стояли застрявшие фуры, а остальной транспорт лавировал среди них. А так как Владимир - «город одной улицы», то пробка в «бутылочном горлышке» одного района вызывает заторы везде. Что опять возвращает нас к необходимости строительства дублера на Сперанского.

Официальный представитель мэрии Александр Карпилович сказал, что ночью город убирался в усиленном режиме, выезжала дополнительная техника. Однако конкретные цифры - сколько выехало техники и сколько вывезено снега - в мэрии обещали назвать позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Американка, найденная в 3-летнем возрасте на улице Краснодара, сделала тест ДНК, чтобы приоткрыть тайну своего происхождения
Удочеренная в Калифорнию, Катя Хайс почти год ищет своих родственников в России. Но пока этот детектив только еще больше запутывается [фото, видео]
Новости 24
Владимирцы дают в долг друзьям больше всех в России
Во Владимирской области на выборах в сельсовет поучаствует парижанин
Уважаемые жители г. Владимира! На следующую информацию просим обратить особое внимание.
Во владимирском региональном отделении "Единой России" сменился руководитель исполкома
Во Владимире в аварии с тремя машинами пострадали четыре человека, в том числе трое детей
На александровской свалке погиб мужчина
В Гусь-Хрустальном районе загорелся жилой дом
Пауэрлифтеры с ПОДА представят Владимирскую область на чемпионате России в Брянске
Более 700 пациентов Областного клинического онкологического диспансера прошли 3D-конформную лучевую терапию
Ветераны и инвалиды ВОВ смогут пройти диспансеризацию на дому
Владимирский боксер завоевал право на участие в первенстве России
Александровский вор разбил окно чужой квартиры, но ничего оттуда не взял
На Оке поймали браконьера, ловившего рыбу сетями
В 2018 году на школьные учебники во Владимирской области было потрачено 173 миллиона рублей
На прилавки владимирских магазинов могло попасть фальсифицированное сливочное масло
Уважаемые жители г. Владимира! На следующую информацию просим обратить особое внимание.
Владимирская научная библиотека оцифровала единственное прижизненное издание Алексея Фатьянова
Спасатели приглашают владимирцев поучаствовать в праздничном флешмобе
«Ростелеком» и благотворительный фонд «Почет» начинают обучение ветеранов РЖД компьютерной грамотности по программе «Азбука интернета»
Владимирский областной суд отклонил апелляцию по делу Хвостова
Во Владимире резко похолодает и придет сильный ветер с метелью