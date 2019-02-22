Движение во Владимире парализовали фуры, забуксовавшие на неубранных дорогах

Утро 22 февраля во Владимире началось с транспортного коллапса, какого этой зимой в городе еще не видывали. Полностью встал юго-западный район - вся улица Верхняя Дуброва от улицы Фатьянова до поворота на проспект Ленина и вся Нижняя Дуброва. На ней пробки образовались даже там, где их не видели с момента строительства этой дороги - фактически от конечной остановки автобуса №24. Самый большой затор образовался в «узком месте» этого района - на перекрестке Верхней и Нижней Дубров, там, где нет ни нормального кольцевого движения, ни светофора.

Весь общественный транспорт встал на ДубровеФото: Карты Яндекс_

Если юго-западный район на Яндекс.Пробках показывался в режиме «все красное» - то есть все стоит, то центр Владимира, улицы Горького и Мира на карте были желтого цвета - это означает пробки средней интенсивности, скорость не выше 20 километров в час. Примерно та же ситуация была и в Добром - транспорт по дороге кое-как двигался, хотя и вчетверо медленнее обычного.

Утром мело как ночьюФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

При этом если на юго-западе народ в основном сидел в пробках в автобусах и троллейбусах, то у жителей Доброго и Октябрьского района проблема была другая - они не могли дождаться своего автобуса по 20-30 минут. Причина - все в том же коллапсе на двух Дубровах - пассажирский транспорт просто застрял там. От Верхней Дубровы до проспекта Ленина автобус в среднем ехал 50 минут (вместо обычных 10). Соответственно, скопилась длиннющая пробка именно из автобусов - довольно редкое зрелище.

Но, как известно из закона Ломоносова, если в одном месте чего-то прибыло, то в другом что-то убыло. Так как все автобусы скопились на юго-западе, на восточный и центральный районы их просто не хватило. Вот и стояли пассажиры на остановках по полчаса. Грамотные диспетчеры «Владимирпассажиртранса» даже приказали водителям троллейбусов, идущих из Доброго через центр, не ехать до улицы Фатьянова (где они безнадежно застрянут), а разворачиваться на кольце на улице Пугачева. Таким образом, хоть какой-то оборот троллейбусов удалось обеспечить.

А теперь самый интересный вопрос - откуда транспортный коллапс? Никаких серьезных аварий утром 22 февраля во Владимире не было. А мелкие столкновения начались уже после возникновения пробок.

Причина проста - неубранные дороги. В ночь на 22 февраля во Владимире выпало около 8 миллиметров осадков - примерно 20-25% месячной нормы февраля. Это, конечно, много. Но снегопад закончился около 6 часов утра. А к утреннему часу пик дороги во Владимире оставались в таком состоянии, как будто их не касался ни грейдер, ни лопата.

Это подтвердили и владимирские таксисты.

- Я всю ночь по Владимиру колесил, ни одной снегоуборочной машины не видел, - рассказал таксист Вадим. - Я сразу сказал, утром город встанет.

Троллейбусам приказали разворачиваться у "1001 мелочи"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Ни одной снегоуборочной машины не видели и владимирцы, стоявшие в пробках. А Верхняя Дуброва - такое место, где снег на дороге сразу вызывает затор. Вот и получилось так: рано утром в город пошли фуры, подвозящие товары в магазине. Они стали массово застревать в снежной каше на подъеме в районе улицы Василисина. В итоге к 9 утра по всей Верхней Дуброве в шахматном порядке на дороге стояли застрявшие фуры, а остальной транспорт лавировал среди них. А так как Владимир - «город одной улицы», то пробка в «бутылочном горлышке» одного района вызывает заторы везде. Что опять возвращает нас к необходимости строительства дублера на Сперанского.

Официальный представитель мэрии Александр Карпилович сказал, что ночью город убирался в усиленном режиме, выезжала дополнительная техника. Однако конкретные цифры - сколько выехало техники и сколько вывезено снега - в мэрии обещали назвать позже.