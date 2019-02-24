Владимирские мужчины живут дольше и уезжают чаще

Владимирстат к празднику собрал наиболее важные цифры о представителях сильного пола 33 региона. И в их данных есть даже те, которые могут обрадовать.

Так, например, владимирские мужчины стали дольше жить! Еще в 2016 году средняя продолжительность жизни составляла 64,4 года. Сейчас же мужчины живут в среднем 65,2 года. Правда, до женщин по-прежнему еще далеко — те живут 76,8 года.

Но эти цифры не значит, что во Владимирской области совсем нет мужчин-долгожителей. В регионе живет 4481 мужчина в возрасте 85 лет и старше, при этом 36 из них преодолели психологическую отметку в 100 лет.

Всего же во Владимирской области в 2018 году проживало более 624 тысяч мужчин. При этом на каждую тысячу мужчин приходится 1207 женщин. Но за последние восемь лет такая диспропорция пусть чуть-чуть, но улучшилась (в 2010 году соотношение мужчин и женщин было таким 45 к 55%, в 2018 году — 45,3 к 54,7%).

При этом 19 процентов мужчин — это дети от 0 до 15 лет (117,5 тысячи человек). Мужчин трудоспособного возраста (16-59 лет) сейчас 63 процента (402,5 тысячи человек). При этом за год их число сократилось на более чем семь тысяч человек. Мужчин-пенсионеров стало больше на 2,4 тысячи человек (17 процентов).

Владимирстат привел еще одну любопытную статистику, посвященную мужчинам, решившим покинуть нашу область. Считались только те мужчины, которые уже имеют паспорт. То есть те, кто достиг как минимум 14 лет. Оказалось, что в 2018 году владимирский край покинуло 9,2 тысячи мужчин старше этого возраста. В основном уезжали мужчины в возрасте от 20 до 49 лет (6,1 тысячи человек). Как признавались сами уезжающие, чаще всего они меняли место обитания по двум причинам — поиски лучшей доли, а также семейные обстоятельства.