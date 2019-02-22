Бывший вице-губернатор Дмитрий Хвостов: «Сам не понимаю за что осужден, уже смешно»

Громкое дело бывшего вице-губернатора по строительству получило неожиданное продолжение - Дмитрий Хвостов пытается оспорить приговор.

В суд 21 февраля сам Хвостов не приехал, он находится во Владимирском централе, однако принял участие в заседании с помощью видеосвязи. В качестве повода для апелляции Хвостов выбрал одну из квартир, переданную ему в качестве взятки за «услуги». Адвокат утверждал, что с той квартирой все неясно, и необходимо вернуть дело в суд первой инстанции.

Что за «нехорошая» квартира?

Главным свидетелем сделали Александра Шамова - владельца строительных компаний «Консоль» и «Вертикаль», который в 2016 написал явку с повинной, рассказав, как давал взятки Хвостову - в том числе той квартирой, которая стоила около 6 360 000 рублей.

По словам Шамова, эта квартира была продана Хвостову за 2.5 миллиона. «Они сказали, что это для оптимизации налогообложения» - добавил Игорь Шамов. Разницу между этой ценой и реальной стоимостью суд, который вынес приговор, и счел взяткой.

Александр ШамовФото: Артем Бендрик

Однако во время апелляции спомнить, что же Хвостов должен был сделать в ответ, бизнесмен смог не сразу. На все вопросы адвоката он отвечал неохотно - мол, уже давал показания, в судебной документации все в подробностях изложено. По словам свидетеля, Хвостов в обмен должен был помочь со строительством детского садика в Веризино по федеральной программе. Разрешение якобы было получено, но садика до сих пор нет. В какой-то момент адвокат даже не выдержал и позволил себе высказаться, что все показания были составлены за Шамова, раз он не может их вспомнить.

Впереди - Верховный суд

Подсудимый с адвокатом всеми силами пытались показать суду, что в показаниях Шамова с другими свидетелями есть разногласия, якобы даже сам Шамов несколько раз изменил показания (например, на миллион ошибся в стоимости квартиры). А раз есть такая путаница - то, возможно, вина Хвостова не столь велика? Адвокат просил вернуть дело в суд первой инстанции - фактически, пересмотреть его заново, позволив следствию провести дополнительные расследования. А бывший вице-губернатор добавил, что ему даже не дали защититься в суде - все свидетели отказались выходить с ним на очную ставку.

- Я считаю, что в действиях подзащитного нет никакого состава преступления, поэтому я прошу суд вернуть уголовное дело в суд первой инстанции и провести дополнительное расследование, - заявил адвокат Александр Карьгин.

- У уголовного дела очень много несоответствий. Мне предлагали переехать в квартиру, я отказался, а в итоге взятку записывают. Я получал деньги, брал кредиты, машины, а мне считают взятку… Ничего не было, за что я осужден, сам не понимаю, уже смешно, если честно… Дело сфабриковано. У меня есть документы, подтверждающие, что Шамов давал ложные показания в суде. Просто бред какой-то происходит, - добавил Хвостов.

Однако эти эмоциональные речи суд не убедили. Приговор Ленинского районного суда оставлен без изменений, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

После заседания адвокат Хвостова заявил, что они будут обжаловать решение в Суде конституционной инстанции, а если понадобится, то дойдут и до Верховного суда.

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КОНКРЕТНО

Дмитрий Хвостов, занимавший пост вице-губернатора Владимирской области по строительству в 2014-2016 году, был задержан 26 октября 2016 года, а 23 ноября 2018 года осужден к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 20-кратном размере взятки (28 миллионов рублей) за получение взятки в крупном и особо крупном размере.