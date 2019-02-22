Владимирцы берут кредиты, потому что «хочется, аж невтерпеж»

Жители Владимирской области в прошлом году взяли кредитов больше чем на 85 миллиардов рублей. И это только в банках - без учета микрофинансовых организаций, ломбардов и частных ростовщиков. Получается примерно по 60 тысяч рублей в месяц на каждого жителя региона. Если же вычесть пенсионеров, которые кредиты берут редко, и детей - получится, что чуть не каждый второй житель региона в долгах перед банками.

Причем долги эти стремительно растут. Как рассказали во владимирском отделении Банка России, 85 миллиардов рублей кредитных займов в прошлом году - это в 1,6 раза больше, чем сумма кредитов, взятая владимирцами годом раньше. Но самое интересное - жители региона берут деньги в основном не на покупку жилья, а на простые житейские нужды. Потребительские кредиты превышают ипотечные не только по количеству, что было бы логично, но и по сумме. Причем, как говорят во владимирском отделении Банка России, превышает почти в два раза!

В прошлом году на потребительские цели жители Владимирской области взяли более 63 миллиардов рублей. При этом ипотечные займы, несмотря на то, что выросли в полтора раза по сравнению с предыдушим годом, составляют только 22 миллиарда рублей.

Рост ипотечного кредитования понятен. Во-первых, он объясняется рекордным снижением ставок по жилищным займам (в прошлом году во в многих банках ипотеку можно было взять менее чем под 10% годовых). Во-вторых, для абсолютного большинства ипотека - единственный способ купить квартиру, накопить на нее в условиях инфляции и роста цен на жилье, значительно превышающего рост зарплат, нереально.

А вот откуда взялся рост потребительского кредитования более чем в полтора раза? Как говорят экономисты и психологи, тут основных причин тоже две. Первая - за докризисные «сытые» годы многие россияне, и владимирцы не исключение, утратили «навыки рационального экономического поведения». Проще говоря, разучились отказывать себе в сиюминутных «хотелках». Желанная вещь приобретается без раздумий и расчетов: а как за нее расплачиваться? Тем более, что оформление потребительских кредитов стало очень удобным, это можно сделать даже прямо в магазине, не посещая банк.

Но есть и второй момент: потребительский кредит берут не на конкретную цель, а просто «дожить до зарплаты». Когда ребенок порвал последние ботинки и за квартиру платить нечем, кредит - это единственная возможность как-то выкрутиться. При этом о процентах как-то не думается. А ставки во владимирских банках по потребительским кредитам - около 20% годовых. Так что вторая причина роста - народу просто не хватает денег на жизнь.

Хорошо хоть, берут только в рублях - по данным Банка России, доля валютных кредитов меньше 0,04%.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кредиты стали лучше возвращать

- Мы отмечаем улучшение качества кредитного портфеля, - сказала управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова. - На начало текущего года просроченная задолженность в сегменте розничного кредитования снизилась до 5%, достигнув минимального значения за трехлетнюю историю наблюдений.