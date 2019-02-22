2019-02-21T17:11:37+03:00
Общество

Во Владимирской области все заболевшие корью выздоровели

Но говорить, что корь отступила совсем, пока рано
Валерия Рудометова
Поделиться:
Сделать прививку от кори никогда не поздноСделать прививку от кори никогда не поздноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В январе этого года корь подхватили 39 детей из цыганского поселка в Сновицах, а дальше красные пятна начали распространяться и по взрослым. В общей сложности в регионе заболело 54 человека. Их диагнозы были подтверждены лабораторно. К счастью, все заболевшие уже выздоровели, а новых вспышек кори за это время не зафиксировано.

Но это не значит, что новой вспышки кори не будет. С прививками по-прежнему беда.

- Инкубационный период у болезни прошел. Все заболевшие корью сейчас здоровы. Тем не менее, мы пока не можем сказать, что во Владимирской области эта болезнь отступила. Ведь не все жители региона делали прививки от кори, и если вдруг опять будет вспышка: мало ли, кто привезет из других городов или стран, - то не привитые люди заразятся сразу же. Конечно, и специалисты Роспотребнадзора, и врачи контролируют ситуацию, - отметила официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Отмечу, что в группе риска находятся врачи, педагоги, работники общественного транспорта и торговли. Это люди, которые общаются с большим количеством людей. Если вдруг выясняется, что педагог, например, не привит от кори, то мы имеем полное право не допускать его к работе. У нас есть приказ.

Марина Колтунова рассказала, что корь можно подцепить в любое время года. Вот, например, съездит ребенок отдохнуть с родителями и привезет корь. Потом придет в школу, где пообщается с другими ребятами, сам не подозревая, что болен. Ведь первые признаки болезни начинаются не с появления сыпи, а с симптомов простуды: температуры, резкой слабости, сухого кашля и насморка. Родители даже при этих симптомах, которые на первый взгляд кажутся простудой, не пустят ребенка в школу. Но а если болезнь проявится на уроке? Один заболевший может заразить около 18 человек — это как раз целый класс.

- Территория Владимирской области всегда была спокойна по кори. Мы даже значились в лучших списках в России… Но до прошлого года. Если вспомнить, то вспышка пришлась на зиму, в принципе, как и в этом году, - говорила официальный представитель Роспотребнадзора, подчеркивая, что самое эффективное средство профилактики кори — это вакцинация.

КОНКРЕТНО

Если вы вдруг никогда не делали прививку от кори, то немедленно обратитесь в больницу по месту жительства. Прививки делаются бесплатно и в удобное для вас время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Американка, найденная в 3-летнем возрасте на улице Краснодара, сделала тест ДНК, чтобы приоткрыть тайну своего происхождения
Удочеренная в Калифорнию, Катя Хайс почти год ищет своих родственников в России. Но пока этот детектив только еще больше запутывается [фото, видео]
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Новости 24
Пауэрлифтеры с ПОДА представят Владимирскую область на чемпионате России в Брянске
Более 700 пациентов Областного клинического онкологического диспансера прошли 3D-конформную лучевую терапию
Ветераны и инвалиды ВОВ смогут пройти диспансеризацию на дому
Владимирский боксер завоевал право на участие в первенстве России
Александровский вор разбил окно чужой квартиры, но ничего оттуда не взял
На Оке поймали браконьера, ловившего рыбу сетями
В 2018 году на школьные учебники во Владимирской области было потрачено 173 миллиона рублей
На прилавки владимирских магазинов могло попасть фальсифицированное сливочное масло
Уважаемые жители г. Владимира! На следующую информацию просим обратить особое внимание.
Владимирская научная библиотека оцифровала единственное прижизненное издание Алексея Фатьянова
Спасатели приглашают владимирцев поучаствовать в праздничном флешмобе
«Ростелеком» и благотворительный фонд «Почет» начинают обучение ветеранов РЖД компьютерной грамотности по программе «Азбука интернета»
Владимирский областной суд отклонил апелляцию по делу Хвостова
Во Владимире резко похолодает и придет сильный ветер с метелью