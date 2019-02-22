Во Владимирской области все заболевшие корью выздоровели

В январе этого года корь подхватили 39 детей из цыганского поселка в Сновицах, а дальше красные пятна начали распространяться и по взрослым. В общей сложности в регионе заболело 54 человека. Их диагнозы были подтверждены лабораторно. К счастью, все заболевшие уже выздоровели, а новых вспышек кори за это время не зафиксировано.

Но это не значит, что новой вспышки кори не будет. С прививками по-прежнему беда.

- Инкубационный период у болезни прошел. Все заболевшие корью сейчас здоровы. Тем не менее, мы пока не можем сказать, что во Владимирской области эта болезнь отступила. Ведь не все жители региона делали прививки от кори, и если вдруг опять будет вспышка: мало ли, кто привезет из других городов или стран, - то не привитые люди заразятся сразу же. Конечно, и специалисты Роспотребнадзора, и врачи контролируют ситуацию, - отметила официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Отмечу, что в группе риска находятся врачи, педагоги, работники общественного транспорта и торговли. Это люди, которые общаются с большим количеством людей. Если вдруг выясняется, что педагог, например, не привит от кори, то мы имеем полное право не допускать его к работе. У нас есть приказ.

Марина Колтунова рассказала, что корь можно подцепить в любое время года. Вот, например, съездит ребенок отдохнуть с родителями и привезет корь. Потом придет в школу, где пообщается с другими ребятами, сам не подозревая, что болен. Ведь первые признаки болезни начинаются не с появления сыпи, а с симптомов простуды: температуры, резкой слабости, сухого кашля и насморка. Родители даже при этих симптомах, которые на первый взгляд кажутся простудой, не пустят ребенка в школу. Но а если болезнь проявится на уроке? Один заболевший может заразить около 18 человек — это как раз целый класс.

- Территория Владимирской области всегда была спокойна по кори. Мы даже значились в лучших списках в России… Но до прошлого года. Если вспомнить, то вспышка пришлась на зиму, в принципе, как и в этом году, - говорила официальный представитель Роспотребнадзора, подчеркивая, что самое эффективное средство профилактики кори — это вакцинация.

КОНКРЕТНО

Если вы вдруг никогда не делали прививку от кори, то немедленно обратитесь в больницу по месту жительства. Прививки делаются бесплатно и в удобное для вас время.