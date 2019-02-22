Владимир может лишиться нескольких памятников архитектуры

В январе во Владимире утвердили новую муниципальную программу, по которой в ближайшие пять лет на восемь памятников, находящихся в собственности города, потратят 137 миллионов рублей. На эти деньги планируется провести инженерное обследование, подготовку проектной документации и даже кое-какие реставрационные работы.

Памятников не будет?

В порядок, хотя бы частично, собираются привести бывший Дом офицеров на Большой Московской, дом купца Васильева на улице Гагарина, бывшую женскую гимназию, а ныне школу №1, дом №11 на улице Дворянской – бывший клуб, дом в Спортивном переулке, где в марте 1917 года содержались политические узники Владимирской каторжной тюрьмы, а также три дома на улице Большая Московская. Но Евгений Гранкин, возглавляющий госинспекцию по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области, уверен – этих мер недостаточно, чтобы спасти памятники.

.Фото: Администрация Владимирской области

- Я объехал все эти объекты, они в печальном состоянии. Дом купца Никитина на улице Гагарина, в котором в годы Великой Отечественной находился штаб Владимирского стрелкового батальона и стрелкового полка, по этой программе ждет только инженерное обследование, не предусмотрены реставрационные работы. Это неправильно. Это памятник 18-19 века, трехэтажное здание в центре города, но оно в ужасном состоянии, туда нельзя пускать людей. Я выпустил постановление, чтобы исключить допуск туда людей, - заявил он. - Отступать некуда. Может быть, стоит рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств, привлечении инвесторов. Памятники нужно сохранить.

Вспомнил Евгений Гранкин планы администрации выделить на охрану памятников, находящихся в муниципальной собственности, аж 240 миллионов рублей. Соответствующая муниципальная программа была принята, но через год ее закрыли. Проконтролировать, чтобы этого не произошло снова, он попросил депутатов горсовета.

Кинотеатр «Художественный»: вход воспрещен

Закрытый несколько лет назад кинотеатр «Художественный» на Большой Московской в 2017 году был сдан в концессию фирме «ЛиЛу Продакшн», которая подрядилась отреставрировать старинное здание. Однако фирма не только не выполняет свои обязательства, но и не позволяет сотрудникам госинспекции по охране объектов культурного наследия попасть внутрь и увидеть, как обстоят дела.

Все, что осталось от былой красоты кинотеатраФото: Администрация Владимирской области

- Специалисты должны туда войти и посмотреть, а им говорят, что потеряли ключи, хотя по закону они должны беспрекословно пускать нас. Мы десять раз звонили и им, и в администрацию, но попасть внутрь не можем. Была проверка, согласованная с прокуратурой, которую мы провели в мае прошлого года. Тогда не было ни научно-проектной документации, которая уже должна была быть готова, не были выполнены работы по замене кровельного покрытия и слива. Я вынужден был обратиться в суд. Но сейчас время выполнять следующие работы – укрепление фундамента, оконные заполнения. Этого тоже нет, - рассказал Евгений Гранкин.

Как выяснилось, войти внутрь не получится даже с помощью городской администрации, являющейся собственником здания: у них нет ключей, они только у арендатора. Когда специалисты все же смогут осмотреть «Художку» так и осталось невыясненным: по словам представителей комитета управления муниципальным имуществом городской администрации, директор «Лилу Продакшн» в Москве и связаться с ним сложно.

Пройти в "Художку" сейчас невозможноФото: Администрация Владимирской области

Сейчас начальник госинспекции инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области Евгений Гранкин выпустил предписание: если специалистов не пустят в кинотеатр «Художественный», насчитывающий 230 лет, до 4 марта, они вновь обратятся в суд. Впрочем, сохранить памятник судебные решения не помогут.