2019-02-20T17:50:29+03:00
Общество

Пройду по Опалихинской, сверну на Унжерскую: во Владимире появятся новые улицы и остановки

Власти решили обустроить микрорайон Владимира, образовавшийся в результате присоединения территорий
Ирина Мальцева
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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В мэрии намерены обустроить деревню Шепелево, ставшую частью областного центра. В ближайшее время там появится сразу десять новых улиц: Шиловская, Новошепелевская, Залесская, Опалихинская, Привольная, Ясневская, Новоаббакумовская, Унжерская, а также Шиловский и Залесский проезды. Названия для каждой из них выбрали неслучайно, все они связаны либо с окружающим пейзажем, либо с историей земли владимирской.

- Новошепелевская получила свое имя в честь деревни Шепелево, Залесская – из-за близости к лесу, а Ясневская – от ясной поляны. Новоаббакумовская протянется в сторону деревни Аббакумово, а Приволжская связано с вольной, свободной жизнью. Опалихинской улица стала из-за древнего способа расчищать землю для посадок, опаливая ее и сжигая мелколесье, а Шиловская и Унжерская получили название в честь ручьев, протекающих неподалеку, - пояснил заместитель главы администрации города Владимир Сергей Сысуев.

Новые названия уже одобрила городская топонимическая комиссия, утвердили их и депутаты комитет по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям. Теперь эти названия должны утвердить на горсовете и после этого новые имена займут свое место в документах и на картах. Кстати, до этого имена безымянным улицам раздавали в октябре прошлого года. В микрорайоне Юрьевец тогда появились Большая и Малая Лучистая улицы, названия которым выбрали по аналогии с уже существующими улицами - Искристой, Светлой и Ясной. А рядом с аэропортом раскинутся 1-я и 2-я Полетные. Здесь же будут улицы Гористая, Немцово поле и две Подлипки - 1-я и 2-я, которых назвали с учетом особенностей местности.

Появятся в городе и новые остановки общественного транспорта – целых четыре. Необходимость в них возникла из-за изменения маршрута автобуса 21С, который теперь идет мимо ТЦ «Мегаторг». Остановка «улица Тракторная» расположена около домов №№13 и 14 по этой улице, остановка «улица Электрозаводская» - напротив домов 1 и 2 по улице Электрозаводской, «улица Рокадная» появится на пересечении с улицей Полина Осипенко, а «улица Мещерская» - около домов №1 и 2 по улице Элеваторная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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