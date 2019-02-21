2019-02-20T17:15:10+03:00
Общество

Владимирские родители возмущены платным собеседованием для будущих первоклашек

В школах уверяют, что услуга добровольная
Ольга МАКАРОВА
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В классе 36-ой школыВ классе 36-ой школыФото: Сергей МОРКОВКИН
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С февраля в школах региона начали принимать заявления от родителей для зачисления детей в первые классы. Некоторые владимирцы, которые побывали на собрании в школе, куда намерены отдать свое чадо, вышли оттуда шокированными.

В одной из групп в соцсети ВКонтакте появился гневный пост от жителя города, знакомые которого в этом году отправляют ребенка в школу. Свое имя автор решил не называть, однако информацией, которая его возмутила, поделился.

«В школе №36 проводятся платные собеседования на зачисления детей в первый класс. Стоимость — 300 рублей. Я, если честно, шокирован. По-моему, скоро вход в школу будет платным» - сокрушается владимирец.

Тут же в ответ на пост жители города наперебой стали подтверждать, что платные собеседования предлагают и чуть ли не навязывают во многих школах областного центра.

«Совершенно верно пишет автор. Жена пришла с собрания и сообщила мне эту информацию. Я был очень удивлён, как так? И если мы откажемся от этого платного теста, нас в школу не возьмут, - написал пользователь под ником Сергей Кленов.

"Тестирование (собеседование) первоклассников в 39-й школе с этого года стоит 300 рублей" — сообщила Анастасия Заграничнова.

Мы дозвонились до руководства школы №36, чтобы выяснить, правдива ли появившаяся в сети информация.

- Я видела этот пост, сообщение написано анонимно, и то, что в нем указано, вырвано из контекста, - пояснила заместитель директора по учебной работе школы №36 Ольга Гордеева. - Собеседование в нашей школе при поступлении в первый класс действительно есть. Оно платное, стоит 300 рублей. Его мы проводим на протяжении очень многих лет, и его стоимость не менялась. Но проводится оно на добровольной основе. Во время него психолог определяет готовность ребенка к поступлению в школу, уровень развития всех психических процессов, дает рекомендации родителям. Если мама и папа решили, что эта услуга им не нужна, то при подаче заявления на зачисление ребенка в школу мы им не откажем. После того, как ребенок зачислен, то с 1 по 11 класс психологическое сопровождение будет для него бесплатным, а пока он не является учеником, то мы по закону имеем право предлагать и предоставлять такие платные услуги. После зачисления такое же собеседование, только бесплатное, проводится для каждого первоклассника. В нашей практике были случаи, когда мамы и папы, не подавая заявление, просто пользовались этой услугой, чтобы понять, как подготовить свое чадо к первому классу.

В 39-й школе информацию о платном собеседовании также подтвердили. Однако уточнили — прохождение платного психологического тестирования может дать ребенку возможность попасть в гимназический, а не в общеобразовательный класс смешанного типа. Но при этом оплаченное собеседование никаких гарантий не дает.

- Когда мы комплектуем гимназические классы, то формируем их из числа деток, которые показали хорошие результаты, - рассказала заместитель директора по учебной работе Галина Якушина. - Но это не означает, что пройденное собеседование — гарантия попадания в гимназический класс. Если ребенок пройдет тестирование уже как ученик и покажет высокий уровень, который позволит ему перейти в класс более подготовленных деток, в том числе гимназический, то мы предложим родителям перевести его. У нас такие случаи в практике были.

КОНКРЕТНО

Если по мнению родителей прохождение платного собеседования в школе им навязали, то они могут пожаловаться в управление образования администрации города Владимира по номеру 53-70-85 или написать заявление на имя директора школы, где это случилось. Если вы решили, что вашему ребенку стоит пройти платное собеседование, то в школе должны составить договор на оказание платных образовательных услуг и после оплаты выдать родителям чек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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