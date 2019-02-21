2019-02-20T17:03:34+03:00
Общество

Госархив Владимирской области может переехать к вокзалу

На его здание претендует Русская православная церковь
Сергей МОРКОВКИН
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Здание госархива Владимирской областиЗдание госархива Владимирской области
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Госархив, в котором хранятся метрические книги церквей (в которых велась запись рождений, крещений, браков и смертей прихожан), записи об основных вехах жизни каждого обитателя области, подшивки газет и журналов и масса уникальных документов, может переехать на новое место рядом с вокзалом. Сейчас основное здание архива находится в бывшей Воскресенской церкви конца XVIII- начала XIX веков, постройки, расположенной на пересечении улицы Батурина и Луначарского. Но этого переделанного под гражданские нужды помещения уже давно не хватает, большая часть документов хранится в таинственном хранилище на улице Урицкого под холмом Богородице-Рождественского монастыря. Есть еще одно хранилище поменьше и не столь внушительного вида во Втором Почаевском проезде.

Апхивохранилище на улице Урицкого

Апхивохранилище на улице Урицкого

Участок с историей

Новое здание архива должно появиться на пустыре рядом с военкоматом на улице Карла Маркса. Выше — гостиница "Владимир", ниже — автовокзал. В реестре капитального строительства и ремонта на 2019 год указан адрес: улица Карла Маркса, дом 2. Все бы ничего: место неплохое, в центре города, рядом хранилище на Урицкого. Вот только построить здание более внушительных размеров, чем нынешний архив, на этом участке получится едва ли. Десять лет назад этот пустырь уже отдавали в частную собственность под строительство торгово-офисного центра, но требования по высотности застройки в этом районе отпугнули потенциального застройщика.

Однако архиву сейчас явно не до выбора, пикантности ситуации добавляет желание Русской православной церкви поскорее вернуть храм на Батурина себе. Заявка была подана пару лет назад. Если все пойдет как надо, уже через четыре года архив должен съехать, а здание бывшей Воскресенской церкви заново освящено.

По подсчетам администрации Владимирской области, на проект нового архива будет потрачено 15 миллионов рублей, а на строительство - все 280 миллионов рублей. Сдать новое здание в эксплуатацию планируется в 2021 году. Учитывая поджимающие сроки, скорее всего для нового архива будет куплен уже готовый не очень подходящий ландшафту центра Владимира типовой проект, коих в свое время было наделано немало. Разумеется, за два-три года и 280 миллионов рублей возвести что-то внушительное наверняка не удастся.

Как архив переехал в церковь

Строго говоря, архивное дело во Владимирской области родилось еще до революции, но в первой половине XX века острой потребности отводить под архив большое здание не было. Переезд случился после войны, когда денег на строительство вспомогательных зданий для бюрократии не было. Решили оприходовать пустующую Воскресенскую церковь на улице Луначарского, закрытую в 1929 году. Еще до 1957 года ее венчала классическая колокольня, которую разобрали в феврале 1958 года. Через год церковь основательно перестроили под новые задачи. С тех пор здание не узнать: к южной части храма надстроили продолжение третьего этажа, разобрали придел и апсиды, вынесли алтарь, обращенный на восток (в сторону Доброго).

Воскресенская церковь в 1920-30-е годы

Воскресенская церковь в 1920-30-е годы

Кстати, церковь в этом районе была заметным зданием. В честь нее свое имя получила тогдашняя улица Луначарского - Воскресенская. А улица Батурина носила имя Галкина переулка.

Вероятно, после того, как бывшая церковь вернется во владение РПЦ, новый собственник постарается вернуть ей более-менее каноничный вид. Сложно сказать, насколько это удастся в нынешних реалиях, найдутся ли средства на столь значительную перестройку. Но, видимо, к этому неприметному на вид уголку центральной части города мы еще не раз вернемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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