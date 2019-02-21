Многодетные семьи Владимирской области больше не поедут бесплатно в Словению

Бесплатные каникулы по Словении для многодетных и малообеспеченных семей из Владимирской области с 2019 года отменяются. Причина проста — отдых за границей слишком дорогой. Гораздо проще отправить семьи в Краснодарский край. На те же деньги, которые выделялись из бюджета области на Словению, на наш юг можно отправить не 430 семей, как в прошлом году, а 720. Тем более что в Сочи и Туапсе загранпаспорта не нужны!

В бюджете Владимирской области на бесплатные поездки на Черное море многодетным семьям предусмотрено 105 миллионов рублей, а это 2160 путевок 720 семьям — каждому ребенку от 7 до 17 лет и их родителям. К слову, в прошлом году закупали только 1248 путевок на 430 семей. Но денег было выделено на 5 миллионов меньше.

Но не все так просто. Чтобы поехать на Черное море, нужно не только быть признанной многодетной или малообеспеченной семьей, но и дождаться своей очереди. По состоянию на февраль 2019 года в областном реестре многодетных состоит 3276 семей (9572 человека). Многие из них ждали путевки в Словению, но теперь отправятся на Черное море. Некоторым и это за радость, но другие огорчились, мол, столько в очереди стояли, почему другие успели, а мы нет?

- Я и пятеро моих детей из одиннадцати в 2018 году ездили на двухнедельный отдых в Словению. Ждали своей очереди два года. Но это того стоило. Мои дети были на море впервые, и, наверное, если бы не эта путевка, то нам бы не удалось побывать там вообще — мы не можем позволить себе такое дорогое удовольствие. Конечно, дети удивлялись всему: и самолетам в аэропорте, и отелю, где каждый раз накрывали шведский стол, и огромным аквапаркам, - рассказывала жительница Владимира, многодетная мать Ольга Федичкина. - Когда узнали, что в 2019 году многодетные семьи не едут в Словению, стало за них обидно. Я представляю, как они ждали эту путевку! Возможно, они так же, как и мы, побывали бы за границей первый раз. Но, все же, сильно расстраиваться не стоит. Краснодарский край — тоже хороший вариант, тем более бесплатно. Мы были бы рады и туда поехать! Но, как нам объяснили, должно теперь пройти три года с нашего отдыха, чтобы отправиться в следующий.

КОНКРЕТНО

В путевку включены все услуги от бесплатного питания, оздоровительных процедур и проживания до переезда и страхования здоровья. Если в семье до четырех детей, то с ними едет один родитель. От пяти и более — два сопровождающих родителя. Для постановки на очередь родителю (законному представителю) необходимо обратиться с письменным заявлением в отдел социальной защиты населения по месту жительства и предоставить копию своего паспорта и детей или их свидетельство о рождении, а также документы, подтверждающие проживание по фактическому месту жительства. Если семья не получает путевку на отдых в течение года, их заявка переносится в этой же очередности на следующий год.