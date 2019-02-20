Новые ливневки появятся на улицах Соколова-Соколенка и Асаткина

Зима-2019 выдалась необычайно снежной, весна ожидается полноводной. Пока горожане мысленно готовятся к потопам и присматривают новые галоши в магазинах, МУП "Владимирводоканал" готовится построить несколько новых ливневых канализаций.

То, что городу необходимы новые ливневки, известно давно. Но этим летом после череды сильнейших ливней, когда отдельные улицы затапливало по колено, стало очевидно — тянуть больше нельзя.

Для начала отметим, что деньги на строительство ливневок водоканал вынужден искать самостоятельно, из городского бюджета ему средств не выделяют. В итоге на строительство идут деньги от подключений новых домов и платежи от потребителей. Последние данные говорят, что водоканал вполне себе рентабельное предприятие, но денег могло быть больше. Конкретно - в четыре раза, подвела собираемость платежей. Именно из-за этого "Владимирводоканал" отказался от услуг ЕРИЦ.

- Мы не случайно ушли из ЕРИЦ, чтобы исключить посредника и повысить собираемость платежей, - пояснил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - К сожалению, за четыре года взаимодействия с ЕРИЦ задолженность составила порядка 140 миллионов рублей. Это очень большая сумма в наших масштабах.

В плане водоканала на 2019 год значится строительство сетей ливневых канализаций:

- на улице Соколова-Соколенка;

- на улице Пожарского;

- на улице Асаткина;

- в Промышленном проезде;

- строительство перехватывающего лотка в Спортивном переулке.

Кроме того, водоканал задумывается о реконструкции уже существующих сетей ливневой канализации. Планируется сделать следующие из них:

- на улице Гороховой;

- на улице Токарева;

- на улице Воронина;

- на улице Погодина;

- на улице Мещерской.

- Вполне возможно, если собираемость средств в рамках инвестпрограммы удастся улучшить, то будут внесены и другие объекты, - пояснил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Если нет, то их сделают позже.