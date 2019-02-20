Управляющую компанию оштрафовали за шумный лифт

От шума страдали обитатели дома №5 по улице Куйбышева. И одна из женщин, не выдержав, обратилась в региональный Роспотребнадзор с жалобой на свою управляющую компанию, надеясь как-то уменьшить уровень шума. Специалисты приехали на место и убедились, что женщина не обманывает: лифт шумел так, что младенцы чахли.

Поскольку лифт - имущество дома, то за ним должна следить управляющая компания. Управляющей компании было выдано предписание устранить нарушения в положенные сроки, однако сотрудники УК не спешили исправлять ситуацию. Время шло, лифт все также шумел, а хозяйка квартиры продолжала страдать. Специалисты Роспотребнадзора обратились в суд, который признал управляющую компанию виновной и оштрафовал ее на десять тысяч рублей. Сейчас сотрудники регионального Роспотребнадзора готовят исковое заявление в суд, чтобы заставить управляющую компанию обеспечить тишину обитателям дома.

Это не первый случай, когда во Владимире штрафуют управляющие компании и ТСЖ за шумно работающее оборудование. Нарушения встречаются в разных районах. Летом прошлого года за громкую крышную котельную и грохочущее оборудование в подвале в областном центре оштрафовали сразу два ТСЖ и одну УК. Во всех случаях ограничились минимальным штрафом в десять тысяч рублей.

Кстати, владимирцы частенько жалуются на досаждающие звуки. Больше всего людей беспокоит грохот крупных холодильных установок и кондиционеров магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов.

КОНКРЕТНО

Пожаловаться на шумы, отравляющие вашу жизнь, можно в управление Роспотребнадзора по Владимирской области по телефону: 8(4922)54-02-97. Специалисты приедут и замерят уровень шума. Если он превышен, можно обращаться в суд.

Но имейте в виду - если вы не прописаны там, где шумят, или у вас нет права собственности на это жилье - жалобу не примут. Также если вас тревожит поющий по вечерам сосед, взрывы петард под окнами или громко хлопающая дверь подъезда без доводчика – обращаться в Роспотребнадзор не стоит, такие вопросы нужно решать с управляющей компанией или участковым.