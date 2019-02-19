Пять месяцев Владимира Сипягина

В честь праздника редакция "КП-Владимир" вспоминает главные достижения нового главы региона за почти полгода работы.

Выдержал первый удар

Чтобы понять, в какой непростой ситуации Владимир Сипягин оказался, став губернатором Владимирской области, нужно вернуться к событиям осени-2018. Сразу после протестного голосования большинство вице-губернаторов из команды Светланы Орловой дружно написали "по собственному" и укатили в Москву. Правда с Сипягиным остались работать два ключевых заместителя: мэтр бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин и специалист в сельском хозяйстве Александр Трутнев. Остальных людей пришлось искать на стороне. К чести губернатора, команду он набрал достаточно быстро. Разумеется, не обошлось без колкостей со стороны политических оппонентов, мол этот зам не очень, а этот и вовсе чуть ли не коррупционер. Сейчас все эти разговоры поутихли.

После мощнейшей предвыборной кампании Сипягина (на фоне блеклых газеток соперников плакаты его штаба выглядели чуть ли не образцом политического пиара) настало время отыгрываться оппонентам. Практически сразу же начался нескончаемый поток материалов о "темных" сторонах работы губернатора. Многие и вовсе пророчили главе региона скорый уход. Не тут-то было. Во-первых, команда Владимира Сипягина сумела, пусть и временно, решить проблему с переходом на новую систему утилизации мусора, что однозначно прибавило очков в копилку нового руководителя. Во-вторых, губернатор не обратил ни малейшего внимания на фейковую информацию о своей якобы отставке. В публичном пространстве эта тема не обсуждалась, а на пресс-конференции по итогам 100 дней работы Владимир Сипягин уверено заявил, что обычно глав региона спрашивают о втором сроке.

Изменил политический ландшафт

С приходом Владимира Сипягина на пост главы региона политическая жизнь региона круто изменилась. Во всяком случае, та ее часть, что видна невооруженным взглядом. Еще полгода назад на любом политическом заседании разнообразные коллективы пели дифирамбы от том, как Светлана Орлова разбудила их ото сна. Теперь в ЗакСобрании - жаркие баталии с участием профессиональных ораторов-оппозиционеров, в партаппарате "Единой России" - перемены, а "КПРФ" и вовсе начинает напоминать тех самых коммунистов, для которых слова "Есть такая партия!" - не пустой звук. И от этой более яркой политической жизни, в которой нынешний губернатор выгладит не столько полицейским, сколько арбитром, как выяснилось, ничего страшного нет. Даже наоборот. Так что, еще вопрос, кто кого у нас разбудил от сна.

Владимир Сипягин образца-2019 - однозначно более открытый для СМИ губернатор, чем Светлана Орлова. Информация о его деятельности постоянно появляется не только на сайте администрации региона, и в телеграм-канале. Единственным заходом Светланы Орловой на эту территорию соцсетей стала заброшенная ныне страничка "Вконтакте".

В довершении всего, Владимир Сипягин исполнил заветную мечту всех жителей области и таки распорядился показать знаменитую резиденцию Светланы Орловой. Ничего удивительного журналисты там не увидели, но этот шаг стал еще одним шагом к информационной открытости власти.

Исколесил всю область

Если что-то похожее и есть в стиле работы Владимира Сипягина со Светланой Орловой - это постоянные разъезды по районам Владимирской области. Но если предыдущий руководитель либо каталась в предвыборные турне с громкими словами, либо разъезжала по многочисленным праздниками с песнями и плясками, то Владимир Сипягин, как правило, вынужден бывать на местах после коммунальных аварий или на митингах местных жителей. Одна история с больницей в Струнино чего стоит. Лишь совсем недавно глава региона съездил не по экстренному делу, а на Российский инвестиционный форум.

Включил режим жесткой экономии

Первым приоритетом работы Владимира Сипягина на посту губернатора Владимирской области стала жесткая экономия на всем, чем только можно. Сначала глава региона избавился от должностей двух вице-губернаторов: по строительству и по имущественным отношениям. Кроме того, с губернатором больше не работает вереница телохранителей и носильщиков сумок, устроенных как специалистов различных департаментов. И это не говоря о том, что глава региона решил сэкономить на государственных СМИ.