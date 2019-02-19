Жительница Кольчугино больше года собирала деньги на якобы смертельно больного ребенка

Все чаще сбор денег на лечение становится просто мошенничеством. Но если обычно это «липовые» объявления в соцсетях или на форумах, то во Владимирской области женщина, чтобы подзаработать, использовала своего маленького сына. Почти год, с мая 2017 по март 2018 года жительница Кольчугино, воспитывающая троих детей, выдавала своего ребенка за тяжелобольного и рассказывала знакомым женщинам, что у ее сынишки тяжелое заболевание и на лечение срочно нужны деньги. Она уверяла, что малышу нужно срочно сделать дорогую платную операцию, просила денег на послеоперационную реабилитацию и лекарства. Отзывчивые горожане, конечно, жалели кроху и старались помочь по мере сил, давая сколько смогли. Впрочем, не всегда использовалась байка о больном малыше. Дважды женщина просила и получала деньги, объясняя, что средства необходимы для оформления сделки с куплей-продажей квартиры.

От пятерых знакомых, пожалевших несчастную мать, она получила 220 тысяч рублей. Одна из сочувствующих отдала многодетной маме 177 тысяч рублей наличными. Кроме того, женщина воспользовалась принадлежащей знакомой кредитной картой и оплатила товар в нескольких магазинах, потратив почти пятнадцать тысяч рублей. Все полученные деньги женщина тратила на воспитание детей. Когда обман вскрылся, на кольчугинку завели уголовное дело за мошенничество.

Как выяснилось, женщина и раньше привлекалась к уголовной ответственности за похожие преступления. 30 января Кольчугинский городской суд признал многодетную мать виновной в совершении четырех мошенничеств и одной кражи. По этой статье ей грозило до пяти лет лишения свободы. Но суд учел, что женщина воспитывает двух малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, раскаялась и добровольно полностью возместила ущерб всем потерпевшим. Ей дали три года условно с испытательным сроком три года.

- Подобные мошенничества построены на игре на чувстве жалости и сострадании. Как правило, разбудить их легче у женщин, они более эмоциональны, быстрее проникаются слезливыми историями, которые придумывают специально для таких случаев. Кроме того, срабатывает древний суеверный страх – принести жертву, заплатить, чтобы такого с нами не случилось. Если вы хотите помогать больным детям, делайте это через специальные фонды, которые проверяют реальность истории – у них для этого достаточно ресурсов, - говорит семейный психолог Надежда Беляева.