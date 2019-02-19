2019-02-18T17:28:31+03:00
Общество

Мамы дошколят из Юрьевца: «Наши дети четыре дня сидели в группе без света!»

Из-за протекающей крыши в детском саду №82 «Дубок» произошло короткое замыкание
Ирина Мальцева
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Детский садикДетский садикФото: Артем Бендрик
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Проблемы с крышей у садика, отметившего полувековой юбилей, начались еще в прошлом году. По словам родителей, сначала спасались тазиками, расставленными по группе, но потом ситуация ухудшилась. Не выдержав обильных осадков, кровля протекла, от сырости на стенах и потолке появилась черная плесень… Но больше всего родителей взволновало состояние проводки.

Не водите ребенка три месяца в садик

- Крыша просто разошлась по швам и протекла капитально, залило проводку и произошло короткое замыкание. Четыре дня наши дети сидели без света или скитались по другим группам, потому что свет вообще не включали! Мы просто опасаемся за жизнь детей, ведь крыша фактически находится в аварийном здании, - поделилась переживаниями мама одного из ребят, посещающих сад «Дубок». – Мы обращались к заведующей неоднократно, но все, что нам предложили – скинуться на ремонт крыши, но таких денег у нас, родителей, просто нет!

Старенькая веранда Фото: Артем Бендрик

Старенькая верандаФото: Артем Бендрик

Впрочем, руководство детсада уверена, что все страхи родителей преувеличены, никакая опасность дошколятам не угрожает и на голову им отсыревший потолок не упадет.

- В нашем учреждении все необходимые меры приняты, электрики провели необходимые работы, часть группы отключена, проведена временная внешняя проводка. Мы провели родительское собрание, все им объяснили, - говорит заведующая ДОУ №82 города Владимира Ольга Алексеева.

Родителям, переживающим, что дети будут проводить целый день в помещении с протекающей крышей и временной проводкой, брошенной по стенам, предложили еще один вариант – расформировать группу до лета, раскидав «пятерки» малышей по другим группам. Но мамы и папы отказались от этого варианта.

- Такие перемены станут слишком серьезным стрессом для детей, - говорят родители. - Да и не водить детей в садик два-три месяца мы тоже не можем – все работают.

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

«Проблема преувеличена»

В городском управлении образований о проблеме детсада «Дубок» знают и тоже считают проблему преувеличенной.

- Опасности никакой для детей в данный момент нет. Но если ситуация вдруг изменится в худшую сторону, будет решен вопрос о переводе детей в другие образовательные учреждения, - говорит заместитель начальника управления образования администрации города Владимира Евгений Алексеенко. – Ремонт кровли этого сада уже запланирован, все необходимые средства выделены, зарезервированы. Но сделать это прямо сейчас невозможно технически.

Приступить к капитальному восстановлению крыши планируют после того, как окончательно растает снег и установится плюсовая температура воздуха. Ориентировочно это произойдет во второй половине весны. А до этого малышам и их родителям предлагают потерпеть и смириться с тазиками в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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