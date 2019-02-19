2019-02-18T17:20:52+03:00
Общество

В Судогодском районе мать маленьких щенков сбила машина, теперь им срочно ищут кормилицу

Малыши сутки просидели без молока
Валерия Рудометова
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Фото:Яны АбрамовойФото:Яны Абрамовой
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Бездомная собака, которую подкармливали почти все жители поселка Красный Богатырь Судогодского района, родила недели две назад пять щенков. Но через несколько дней погибла под колесами машины. Односельчане стали искать во всех заброшенных зданиях и сараях оставленных щенят, которые могли запросто умереть от холода. Новорожденных нашли только через сутки под досками одного из гаражей. Чтобы их достать, пришлось вскрывать пол.

Фото:Яны Абрамовой

Фото:Яны Абрамовой

- Все думали: где же она могла спрятать щенков? - рассказала жительница поселка Красный Богатырь Яна. - Конечно, за это время они могли уже замерзнуть и умереть. Но тут под гаражом мужчины из поселка послышался жалобный писк. Заглянули под доски, а там пятеро крошечных щенят. Они вскрыли пол и достали малышей.

Девушка сначала забрала их к себе, даже пробовала искать им «новую мать». Но не каждая кормящая собака примет не своих щенков. Мать не нашли, поэтому стали выкармливать сами. Тут присоединилась еще одна девушка из Владимира, которая согласилась на время взять четырех щенков себе.

- Они довольно-таки крупные, похожи на лайку. Как мы их принесли, собачки сразу же стали высасывать все молоко. Можно сказать, самостоятельные. Но все равно кормить нужно очень осторожно, чтобы не переели. Мы надеемся, что сможем поднять щенков, что они будут жить, - говорила Яна.

В свою очередь, ветеринар Лариса Гвоздева отметила, что у щенков больше шансов выжить, если им найти приемную мать. А если нет, то выкармливать из соски молочной смесью для детей.

Фото:Яны Абрамовой

Фото:Яны Абрамовой

- У нас в приюте есть собака, которая приняла двух чужих щенят. Мы можем посмотреть еще собак, которые вдруг ощенились, может быть этих примут. А так, выкормить через соску — очень тяжело. Нужно обязательно добавлять на кончике чайной ложки препарат для желудочно-кишечного тракта «Ветом». Достаточно одного раза в день, чтобы микрофлора была нормальная. Когда малыш кушает из соски, нужно гладить его живот и раздражать половые органы. Мать бы, конечно, его вылизала. Но если уже взяли такую ответственность, тогда надо следить за всем. И за туалетом тоже. Если щенок будет только есть, при этом не ходить в туалет, то он погибнет. Но отмечу, что вероятность большая, что малыши выживут. Пусть сейчас кормят через каждые три часа. А если пройдет недели три-четыре с рождения, тогда точно можно сказать, что их жизни ничего не угрожает, - отметила ветеринар.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите после передержки взять любого щенка себе, а может быть уже сейчас найти им мать, звоните Яне по номеру: 8(961)251-25-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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