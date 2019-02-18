Следственный комитет РФ по Владимирской области: «Все чаще дети получают травмы в игровых центах»

Следственный комитет при расследовании дел, связанных с детским травматизмом, неоднократно сталкивается с тем, что предпринимателей и работников детских центров интересует не столько соблюдение техники безопасности в игровых зонах, сколько заработок. Чем больше детей они пускают на батуты, тем больше денег получают. Чаще всего в центрах надеются, что «пронесет».

Но не пронесло... Не так давно, в январе 2019 года в Муроме инструктора батутного центра оштрафовали за то, что он не обучил 11-летней ребенка правилам поведения на батуте, а также не контролировал мальчика, пока тот был в игровой зоне. В результате ребенок сломал кость голени.

И это не единственный случай. В октябре 2018 года уже осудили предпринимателя из Гусь-Хрустального. Ему дали условный срок и штраф — 100 тысяч рублей, которые он должен выплатить семье 5-летнего мальчика, пострадавшего в его развлекательном центре. Ребенок упал с высоты так называемого «скаладрома». При этом аттракцион не соответствовал требованиям техники безопасности, внизу даже не было специального покрытия, которое, в случае чего, смягчает удар. Также в 2018 году пострадала 4-летняя девочка, и опять же в Гусь-Хрустальном. Она пришла с родителями в игровой клуб и во время спуска с лабиринта ударилась об твердую поверхность. Малышка сломала ногу.

В Следственном комитете, проанализировав все дела, связанные с детским травматизмом в развлекательных центрах, пришли к выводу, что во всех случаях главной причиной можно назвать отсутствие четкого регулирования деятельности заведений в законодательстве. Нет и понячтных и четких технических требований к оборудованию в игровых центрах.

В связи с этим руководство следственного управления СК России обратилось к председателю Законодательного Собрания Владимирской области с обращением помочь решить проблему на федеральном уровне. Сейчас на основе анализа следователей готовится документ, в котором будут прописаны правила безопасного поведения детей в игровых зонах, обязанности предпринимателей и критерии к детским спортивным площадкам. Также ужесточатся проверки этих развлекательных центров. Документ рассмотрят на Совете Законодателей Российской Федерации.