Владимирцев обманывают не только финансовые пирамиды, но и «борцы» с ними

Жулики так же вечны, как доверчивые граждане, и, увы, лучше честных людей умеют пользоваться современными технологиями. Что мы вспоминаем при словах «финансовая пирамида»? Мавроди и его МММ, «Хопер-инвест», «Тибет» и прочие мошеннические организации 90-х. Казалось бы, сейчас, когда любая информация находится на расстоянии одного клика мышкой, жулики не имеют шансов. Но на самом деле финансовые пирамиды никуда не исчезли, а перекочевали в интернет.

Как рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, в прошлом году эта структура выявила 168 финансовых пирамид. Из них более 40% были созданы в форме ООО, 35% работали под вывеской кредитных потребительских кооперативов и примерно 10% - в виде интернет-проектов.

Владимирцев «нагрели» на 90 миллионов рублей

Владимирцев пока интернет-мошенничество в виде финансовых пирамид зацепило слабо. Заведено лишь одно уголовное дело по заявлению обманутых вкладчиков. Фигурантами стали руководители Некоммерческой Организации Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый домЪ».

Этот самый «ДомЪ» давал рекламу в интернете и призывал владимирцев вкладывать деньги, обещая большой процент. При этом было совершенно непонятно, откуда возьмутся деньги на выплаты: никакой инвестиционной или предпринимательской деятельности компания не вела, прибыли не имела. Получалось, что выплаты первым вкладчикам осуществлялись из средств тех, кто вложил деньги позже. То есть налицо типичная финансовая пирамида.

Естественно, довольно быстро «Финансовый домЪ» перестал выплачивать вкладчкам деньги. Гигантских очередей из обманутых вкладчкиов, как в свое время в «Тибет», не выстроилось - масштаб не тот. Но вот во владимирской отделение Банка России посыпались жалобы. Их передали в саморегулируемую организацию кредитных кооперативов «Содействие». После проверки «Финансовый домЪ» был исключен из членов организации и признан банкротом. К этому моменту он задолжал вкладчикам уже больше 90 миллионов рублей. Восемь обманутых вкладчиков обратились в полицию с заявлением о привлечении руководителей Организации к уголовной ответственности, дело сейчас расследуется. Шансов вернуть свои деньги у обманутых людей не много: никаких средств, которые можно конфисковать, у КПК «Финансовый домЪ» нет.

Бесплатный сыр бывает известно где

Скорее всего, это лишь «первая ласточка». Как «дети лейтенанта Шмидта» в свое время не могли обойти стороной «золотой» арбатовский участок, прямо-таки располагающий к мошенничеству, так и Владимир привлекает всякого рода жуликов. Как же распознать финансовую пирамиду и не стать ее жертвой, рассказала управляющая Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

Первый и главный признак - непомерно высокий процент. Сейчас в банках по депозитам доходность в среднем 5-6%, при удачных условиях до 7%. Если вам предлагают сразу 15 и больше процентов годовых - это, вероятно, жулики.

Если вы все-таки решитесь нести деньги не в банк, а в кредитный кооператив, выясните, имеет ли финансовая организация лицензию или находится ли в реестре Банка России. Можно свериться со Справочником по кредитным организациям и Справочником участников финансового рынка на сайте Банка России.

Если вы уже вляпались в сомнительную финансовую аферу, не бойтесь жаловаться - в интернет-приемную Банка России или полицию. Потребуйте вернуть вам деньги, при отказе опять же идите в полицию.

- Вывести деньги из оборота, а компанию на чистую воду возможно. Главное - действовать и не молчать, - рекомендует Надежда Калашникова.

Жулики помогут... от жуликов

Финансовые пирамиды сейчас могут маскироваться: под инвестиционные и управляющие предприятия, онлайн-казино, кредитные потребительские кооперативы. Они заявляют о высоких процентах по вкладам и отсутствии рисков, гарантируют доход (что запрещено на рынке ценных бумаг), а еще просят внести деньги сразу и привести друга (иногда за какой-то бонус), чтобы масштабы пирамиды увеличивались, а их прибыль росла.

Есть еще вид мошенничества, когда злоумышленники хотят заработать на уже попавших в беду вкладчиках пирамиды. Это некие «юридические организации», предлагающие услуги по возврату средств. Они обещают вернуть ваши деньги за некоторую сумму, организовать судебный процесс с гарантией возврата ваших инвестиций в пирамиду и придумывают другие ухищрения. И снова тянут деньги с уже пострадавших людей.

Будьте бдительны!

КСТАТИ

Жуликов в интернете вычисляет робот

В 2018 году Банк России открыл Центры компетенции по борьбе с мошенниками на финансовом рынке. Во владимирском отделении Банка России тоже создан специальный отдел, который выявляет пирамиды и нелегальные финансовые организации на местах.

Помогают в борьбе с жуликами и неравнодушные граждане, которые, столкнувшись с пирамидой, сообщают куда следует. Но самый интересный способ борьбы с ними - это роботы-поисковики. Специальная программа находит в интернете сомнительные предложения - с обещанием высоких процентов и гарантированного дохода. А затем дает знать о таких сайтах, и их уже пристально проверяют специалисты.