Застройщик скандальных многоэтажек на Комиссарова хотел сделать их еще выше
Неожиданно всплывшая история со строительством многоэтажек на месте бывшей фабрики "Суро" на улице Комиссарова стала поводом для встречи чиновников департамента строительства и местных жителей на территории КТОСа № 14 на Суздальском проспекте. Разговор не пошел с самого начала: жители грозились судами и генпрокуратурой, так как не было общественных слушаний, а чиновники отбивались общими фразами о законности документов. Когда страсти немного улеглись, представители департамента строительства ответили на ряд вопросов. Оказалось, что изначально проект домов был выше на два этажа, а документы готовились вовсе не в такой спешке, как казалось изначально.
Как так получилось?
Основная претензия жителей Доброго к чиновникам и застройщикам заключается в том, что не были проведены публичные слушания по проекту. Представители областного департамента строительства пояснили, что в случае с переводом земли в зону многоэтажной застройки делать это и не нужно. Именно так и получилось на улице Комиссарова.
Самое интересное, что раньше по закону, если в генплане указано, что в каком-то районе можно возвести многоэтажку и нашелся застройщик, то департамент строительства обязан выдать разрешение. Иначе было бы незаконно. И общественные слушания проводить по каждому дому отдельно не нужно. Раз жители согласны с генпланом, значит автоматически согласны со строительством.
Без волокиты
Представители городской администрации в свое время сетовали нашему изданию на поспешность подготовки документов. Заместитель директора департамента строительства и архитектуры Сергей Боков (занимается вопросами долевого строительства) не отрицал, что в ряде случаев бумаги готовились быстро.
- Многие застройщики стремились как можно быстрее согласовать свои дела именно с нами, пока градостроительные полномочия не передали городу, - говорит Сергей Боков. - Просто с городом застройщикам работать было сложнее. Например, они подготовят проект, а управление архитектуры говорит им, давай площадку для детей сделаем. Или парковку. Обычно город долго согласовывал документы. Мы действительно работали быстрее.
Начальник отдела разрешительной документации Алексей Камшилов, работавший с проектом строительства многоэтажек, заявил "КП-Владимир", что на самом деле готовил документы более полугода и изучил все вопросы, связанные с законностью решения.
- Незаконно с нашей стороны было бы не выдать разрешение на строительство, - заявил он. - Перед выдачей документов я многократно исследовал их на предмет законности, в решении руководствовался разъяснительными письмами Минстроя. На самом деле, сами бумаги составлены так, что к ним не придраться. Единственный вопрос, правомерны ли мы были вообще выдавать разрешение.
Также Алексей Камшилов сообщил, что застройщик собирался построить высотки на два этажа выше, чем было разрешено в итоге. При этом, специалист департамента заявил, что прекрасно сознает, что с точки зрения здравого смысла строить высотки в таком районе не стоит.
- На месте жителей района я бы тоже был не согласен, - сказал Алексей Камшилов. - Я их понимаю, и выслушивать их претензии было не просто. Но таков закон.
И детскую площадку в придачу
На встречу членов КТОСа №14 пришел и представитель компании-застройщика Виктор Хромов. Собственно, он - владелец трех земельных участков, на которых развернется стройка. "КП-Владимир" он пояснил, что готов пойти на уступки жителям района.
- Всегда, когда начинается стройка, начинается торг, - говорит Виктор Хромов. - Жители старых домов пытаются выбить что-то для себя - игровую площадку, парковку, дорогу. Это нормальный процесс. Мы к этому готовы.
Касаемо вопроса о парковках, места для которых не хватит для жителей всех домов, представитель компании-застройщика заявил, что дома будут оборудованы подземными паркингами. Если они, конечно, будут строиться.
Отметим, что компания-застройщик "Стройкомплекс" далеко не новичок на строительном рынке города. Она возвела здание Следственного комитета по Владимирской области (прозванного в народе "Пентагоном"), Владимирский областной суд, а также достроила район 8-ЮЗ после банкротства ивановской строительной фирмы.
Сюрприз на Фестивальной
Район бывшей фабрики "Суро" - не единственное место, где в ближайшее время "воткнут" три многоэтажки. Буквально на днях администрация города решила перевести территорию улиц Фестивальной и 40-летия Октября из зоны малоэтажной застройки (Ж-1) в зону многоэтажек (Ж-4).
Улицы Фестивальная и 40-летия Октября находятся напротив панельного микрорайона, относящегося к улице Соколова-Соколенка. Здесь стоит несколько старых деревянных домов и пара неплохих кирпичных коттеджей. Так что, судя по всему потенциальному застройщику придется выкупать имущество жителей улиц. А это значит, что в Добром появится еще один очаг войны граждан с застройщиками и чиновниками.
ИСТОЧНИК KP.RU