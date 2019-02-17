Двойная свадьба: Из Суздаля в Париж

Анастасия никогда не думала, что встретит свою любовь в восемнадцать лет и что избранник окажется иностранцем, но судьба оказалась хитрее.

- После школы я поступила в МГУ, училась, наслаждалась студенческой жизнью. Пять с половиной лет назад, окончив первый курс, мы с моей близкой подругой и однокурсницей полетели путешествовать во Францию и Бельгию. В Брюсселе мы и познакомились со Станом, который только что переехал туда по работе, - вспоминает девушка.

Роман в самолетах

Для обоих это оказалась любовь с первого взгляда. Они провели вместе всего несколько дней, но вернувшись домой каждый рассказал своим родителям, что нашел свою вторую половинку.

В Париже

- В начале у родных была толика скептицизма из-за того, что отношения на расстоянии поддерживать сложно. Но как только все поняли, что все серьезно, все были очень счастливы за нас, родители, друзья и родственники с обеих сторон приняли нас замечательно. А у нас с взаимопониманием, несмотря на разницу культур и языков, проблем не было никогда. Первое время мы разговаривали на английском, которым оба владеем, потом, со временем, я выучила французский, на котором мы общаемся сейчас, - рассказывает Анастасия.

Самым тяжелым оказывались даже не расстояния. Особенно грустно было от того, что значимые и важные моменты не получалось разделить с любимым человеком. При каждой возможности влюбленные летали друг к другу и путешествовали вместе, проведя в самолетах и аэропортах большой кусок жизни. Первый раз Стан прилетел в Москву через два месяца после знакомства и потом не раз возвращался, объехав с любимой немало городов: много раз был в Москве и Суздале, дважды в Санкт-Петербурге, посмотрел Кострому, Ярославль, Нижний Новгород, Ростов Великий и, конечно, Владимир.

- История у нас получилась долгая: вначале я продолжала жить в Москве, а Стан в Брюсселе, мы иногда больше месяца не видели друг друга. Потом я поступила в магистратуру в Италию и переехала в Милан. Мы продолжали жить в разных городах, но виделись уже каждые выходные: то Стан ко мне прилетал, то я к нему. А в прошлом октябре в Риме он сделал мне трогательное и красивое предложение. Мы гуляли в парке около виллы Боргезе. Стан предложил мне покататься на лодке по пруду, а в середине остановил лодку, достал кольцо и на русском языке спросил у меня, согласна ли я стать его женой, - делится воспоминаниями молодая супруга. – Кстати, Стан уже довольно неплохо понимает и говорит по-русски, но еще есть к чему стремиться, над чем он активно сейчас и работает.

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Из Суздаля с любовью

Свадьбу жених с невестой решили отмечать дважды в двух странах. В Париже, где поселились влюбленные, у них была только роспись, на которой собрались самые близкие - родители, братья и сестры, свидетели. А пышную свадьбу с венчанием, гостями, катанием на санях и матрешками молодая семья устроила в Суздале 20 января, собрав гостей не только из России, но и Франции, Англии и Испании.

- Мы вообще оригиналы – в Париже роспись отметили обедом ливанской кухни, в Суздале устроили традиционную русскую свадьбу. Стану эта идея понравилась – он любит Россию, - смеется Анастасия.

Скучать молодые не умеют, почти каждый вечер чем-то занят: то дайвинг, то плавание, то фигурное катание, то верховая езда по выходным или бег. А их страсть с путешествием не дает сидеть на месте: за полгода стажировки Анастасии в Париже они провели в городе от силы пару выходных, а все остальное время в поездках. Сейчас супруги только что вернулись из свадебного путешествия, которое провели в Мексике.

Расстояние люблю не помеха

- Мы не разу не пожалели о выборе страны для нашего медового месяца! Это действительно потрясающая страна, в которой можно найти буквально всё: историю, приключения, природу, пляжи. Кто еще не смотрел «Тайну Коко», обязательно посмотрите - в этом мультфильме очень точно передана атмосфера Мексики. Мы плавали с черепахами и множеством рыб, над нашими головами пролетали летучие мыши, и всё это в лучах какого-то невероятно-космического света!

Молодая семья не знает, куда их занесет дальше: до Парижа Анастасия успела пожить в Италии и Бельгии, Стан больше пяти лет жил в Канады. Подумывают они и о перезде в Россию.

- Стан планировал сюда перебраться, но по разным причинам мы решили пока пожить в Европе. Так что Франция - это скорей всего только этап, куда нас дальше занесет, пока еще сами не знаем, - признается Анастасия Солдатова.