2019-02-15T15:13:51+03:00
Общество

ОРВИ или ротавирус: кадетскую школу в Радужном закрыли на карантин

В соцсетях писали, что большинству учеников стало плохо, их рвало
Валерия Рудометова
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Фото: из официальной группы кадетского корпуса в «Вконтакте».Фото: из официальной группы кадетского корпуса в «Вконтакте».
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Пару дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что ученики кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского, что в Радужном, подхватили ротавирус, и якобы школу-интернат закрыли на карантин из-за массового отравления детей. Школа действительно закрыта до 18 февраля, но действительно ли причиной внеплановых каникул является ротавирус?

Руководство кадетского корпуса не скрывало то, что с 8 февраля школа находится на карантине. Информация в первый же день была опубликована на официальном сайте, но только причину закрытия не объяснили.

«В корпусе проведена санитарная обработка всех помещений. Обучение воспитанников в период карантина проходит дистанционно! Просьба выполнять все своевременно и в полном объеме. Если возникнут вопросы, держите связь с классными руководителями», - сообщили на сайте школы-интерната.

Один из кадетов, который обучается в корпусе, рассказал «КП-Владимир», что большинству учеников стало плохо, их рвало. Все сразу подумали об отравлении, и поэтому директор объявил о карантине. Дети интерната разъехались по домам.

Некоторые федеральные каналы в своих материалах также утверждали о ротавирусной инфекции, но пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова опровергла это в своем телеграмм-канале.

- Информация о якобы массовом отравлении детей в кадетском корпусе им. Пожарского в городе Радужном не нашла подтверждения. В учебном заведении проводились профилактические мероприятия в связи с сезонным увеличением числа заболевших ОРВИ и в целях недопущения распространения инфекции, - написала Ольга Петрова. К этому выводу пришли и специалисты департамента здравоохранения области, и управления Роспотребнадзора.

- Рвота часто сопровождает вирусные заболевания — грипп и ОРВИ. И для того, чтобы точно исключить кишечную инфекцию, учеников отправили на обследование. В результате всем детям поставили диагноз ОРВИ, - сказала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова. - На карантин школу закрыл директор по своему приказу. Если в коллективе заболевает больше 20%, то дети не должны учиться. Директор поступил правильно.

Роспотребнадзор проверил и качество еды, которой кормят кадетов, и самих сотрудников пищеблока. Возбудители инфекционных заболеваний в пищевой продукции и в воде не выявлены. А работники кухни здоровы.

В воскресенье, 17 февраля кадеты должны приехать в корпус со справкой о состоянии здоровья и отсутствии контактов с больными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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