Это быль или небыль? Тест на знание легенд и историй владимирской земли

На древней владимирской земле за ее сложную многовековую историю чего только не происходило. И, конечно, находились желающие присвоить себе нашу, исконно владимирскую легенду. Хотя, чего греха таить, и жители Владимирщины порой приписывали родной земле подвиги и выходки людей, к нашей губернии никакого отношения не имеющих.

Сможете отгадать - связана эта история или этот человек с владимирской землей, или это произошло где-то еще?