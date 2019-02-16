2019-02-15T15:11:20+03:00
Общество

Это быль или небыль? Тест на знание легенд и историй владимирской земли

Сможете догадаться, связан ли этот человек или эта история с Владимирской областью
Поделиться:
Изменить размер текста:

На древней владимирской земле за ее сложную многовековую историю чего только не происходило. И, конечно, находились желающие присвоить себе нашу, исконно владимирскую легенду. Хотя, чего греха таить, и жители Владимирщины порой приписывали родной земле подвиги и выходки людей, к нашей губернии никакого отношения не имеющих.

Сможете отгадать - связана эта история или этот человек с владимирской землей, или это произошло где-то еще?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Спортсмены Владимирской области завоевали 8 медалей на чемпионате и первенстве России по тхэквондо
Семь владимирских атлетов стали призерами всероссийских соревнований
Во Владимирской области заметно вырос уровень средней заработной платы
Во Владимире более 1700 безработных
Владимирский центр поддержки материнства "Мамина радость" отметит день рождения
Дело бывшего главы владимирской налоговой службы Сергея Кошелева передано в суд
Максимальная ставка по вкладу «Мой доход» повышена до 7,8% годовых
В Меленках на пожаре нашли труп мужчины
Из владимирских аптек изымают "Эреспал"
Владимирцы смогут пообщаться с поэтом Алексеем Сальниковым онлайн
В Собинке поймали вора, оставившего улику на месте преступления
Владимирцы уже могут начать покупать билеты на масленичные потехи в Суздале
Поврежденную снегом крышу дома в Вязниках отремонтируют
В центре Владимира замерли троллейбусы
Во Владимире ожидается штормовой ветер
Проезд в автобусах и троллейбусах Владимира не повысят до мая
На пожаре в многоквартирном доме в Петушках спасли женщину с ребенком