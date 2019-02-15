2019-02-14T15:47:27+03:00
Общество

Владимирских охотников стимулируют на отстрел лис деньгами

За каждое животное платят по 1200 рублей
Алексей СУХОВ
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Владимирская область как и вообще весь центр европейской части России за последние годы пережило несколько серьезных эпидемий животных. Тут можно вспомнить и вирус птичьего гриппа, и африканскую чуму свиней, и, конечно, бешенство.

С чем-то справиться удалось, последствия некоторых болезней ощущаются до сих пор, а с чем-то бороться приходится прямо сейчас.

Лучше всего ситуация в области обстоит с вирусом птичьего гриппа. В 2018 году он подошел вплотную к 33 региону, но так и не прорвался. Помогла серьезная защита наших птицеводческих хозяйств, которых в области насчитывается шесть штук.

- На всех этих предприятиях серьезные меры защиты. Люди меняют обувь и одежду. Птица всегда находится на закрытой территории, а корм к ним поступает после нескольких этапов проверки, так что шанс на вспышку болезни минимален, - сказал директор департамента ветеринарии Максим Тихонов.

Выправляется ситуация и с африканской чумой свиней. Однако она здорово ударила по владимирскому свиноводству. Если в 2017 году в регионе насчитывалось 8000 этих животных, то на начало 2019 года их поголовье снизилось до 2000 единиц.

- Мы снижаем также поголовье кабанов, - рассказал Максим Тихонов. - В первую очередь, снижаем плотность их популяции. Так как для снижения рисков заражения АЧС, нужно сделать так, чтобы их было как можно меньше на определенную территорию. По стандартам где-то 25 особей на 1000 гекатров. Но мы пока этой цифры еще не достигли. А регулярно фиксируются случаи заражения в Московской и Нижегородской областях. Так что расслабляться пока рано.

А вот бешенство победить пока в

Максим Тихонов Фото: Алексей СУХОВ

Максим ТихоновФото: Алексей СУХОВ

овсе не получилось. Причем ситуация настолько серьезна, что в департаменте ветеринарии готовы стимулировать охотников деньгами за отстрел животных, переносящих бешенство. Речь идет о лисах и енотовидных собаках (но последние встречаются у нас не так часто).

- Мы платим по 1200 рублей за каждое убитое животное, - рассказал директор департамента ветеринарии. - Потом убитых зверей сжигают. Последние два года таким образом мы смогли отстреливать по 350 голов. В этом году надеемся ликвидировать 500 переносчиков бешенства.

Параллельно с этим в городах прививают собак и кошек. В 2018 году, например, привили 57 тысяч домашних питомцев. Но сколько это от общего числа домашних животных в департаменте ветеринарии не знают, так как подсчитать все зверье не представляется возможных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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