Кормят в школе: что едят владимирские ученики на переменах

Владимирские школы на своих сайтах радостно заявляют, что столовые у них большие, питание проводится по расписанию, а меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит весь необходимый по калорийности и содержанию витаминов набор продуктов для детского питания. Но довольны ли сами школьники своим рационом?

Многие ученики в школе едят с удовольствием, особенно если родители дают дополнительные деньги на булочку или пирожок. В списке лидеров – блины, сосиски, бутерброды с колбасой и котлеты.

- В прошлом году котлеты были не очень, а в этом реально вкусные. Иногда кто-то не хочет, предлагают другим. Я всегда ем с удовольствием. А вот макароны вообще безвкусные, хотя дома я их люблю, - делится впечатлением шестиклассник Рома. – И бутерброды — классная вещь! Особенно с колбасой! У нас их все съедают.

Фото сделано школьником в столовой

Восьмикласснице Марине в школе нравятся только блины, особенно если к ним подается соус. Но вообще она в столовую ходить не любит: тесно, все толкаются. Лучше, считает девочка, поесть в коридоре на подоконнике тем, что принесла из дома. Обычно это питьевой йогурт или пирожок. А вот девятиклассник Ваня и одиннадцатиклассница Лида в школе не завтракают, зато обедают каждый день. Набор стандартный, обычно это первое – какой-нибудь суп, второе – что-то мясное или рыбное с гарниром и компот.

- Все вполне съедобное, горячее, нам нравится, - говорят ребята.

Есть у школьников и свои аутсайдеры в меню: творожная запеканка и молочные каши, не всем нравится рыба и омлет. В дни, когда в столовой дают непопулярное блюдо, многие школьники относят на мойку полные тарелки.

- Каши вообще как замазка какая-то, а в запеканке только шоколадная подливка вкусная. Еще гречку часто дают, я ее не люблю, а вот пюре и плов мне нравятся. Еще подливка очень вкусная, с кусочками мяса. У нас учительница говорит, чтобы мы ели все, но мы с девочками ждем, когда она отвернется и незаметно уносим, если невкусно. Еще можно мальчикам отдать, они все едят, - признается четвероклассница Алена.

Фото сделано школьником в столовой

Большинство родителей школьным меню довольны, считают его достаточно разнообразным: несколько вариантов супов, пять-шесть вариантов гарниров, рыба, курица, мясо, из напитков – чай, кофейный напиток, какао, компот. Правда, маловато фруктов и овощей. Из самого «недетского» в меню – сосиски и салаты с майонезом, но последние на завтраки не дают, зато их могут купить в буфете все желающие.

- У меня младший сын ходит на продленку, ест в школе и завтрак, и обед. Сама я меню ни разу не видела, хотя, говорят, его должны вывешивать, как в садике. Поэтому ориентируюсь на рассказы ребенка. Он обычно хвалит обеды, говорит, очень вкусная тушеная картошка, куриное филе дают, ему нравится. Про суп последний раз сказал: мало мяса, не как дома. Но он в принципе не капризный в еде. У нас в классе на завтраки ходят все, но слышала, некоторые родители жалуются, что все невкусно. Не знаю, я сама с удовольствием ела в столовой, и старший сын всегда говорил, что там котлеты лучше, чем дома. Мне нравится, что детей кормят горячей едой. Конечно, это не ресторанные блюда, но ведь детям такого и не надо, - делится Ольга Яковлева.

Фото сделано школьником в столовой

Не нравится родителям, что никто не следит, моют ли дети руки перед едой. Раковины и вода в столовых есть, но учителя не всегда могут уследить, кто подошел к ним, а кто нет, а ученики, боясь опоздать на урок, пренебрегают правилами гигиены.

- Дети берут портфель, который стоял на полу, ручку с пола поднимают, еще неизвестно что хватают, а потом этими руками едят. И в столовой дежурные школьники накрывают на стол без перчаток, а ведь это тоже дети, они могли просто забыть вымыть руки. Никто за этим не следит. Это все чревато кишечной инфекцией, - считает владимирская мама Анна Рябова.