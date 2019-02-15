В Судогодском районе браконьеры, которые убили лося, сбежали от егерей

Несколько дней назад в лесах Ковровского и Судогодского районов браконьеры убили двух лосей. В первом районе в лося стреляли прямо на дороге, после чего ночью вывезли труп. Во втором районе за охотниками, у которых не было разрешения на стрельбу крупных животных, гнались егеря. Но браконьерам удалось от них скрыться.

- Мне поступило сообщение от егерей, что на территории Языковского охотучастка Судогодского района кто-то стреляет. Я сразу выехал на место, где увидел одного охотника и стал проверять его документы. А у него было разрешение только на пушные виды. Мы стали обследовать территорию на снегоходе и только потом нашли убитого лося. Его тащили браконьеры на УАЗе, а двумя снегоходами заметали следы. Как они нас увидели, так сразу разъехались по разным сторонам, - рассказал Сергей Савельев, государственный инспектор Владимирской области по охране природы. - Я троих пытался догнать, но в лесу это очень сложно. Решили вызвать оперативную группу и все оформить.

Сергей Савельев обратился в полицию и написал заявление о незаконной охоте. По этой статье сговорившимся заранее браконьерам грозит от трех до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 1 миллиона рублей. Но, как сказал государственный инспектор, охотников вне закона уже вряд ли найдут — обычно такие дела редко раскрываются. А значит, причиненный ущерб Языковскому охотучастку никто не возместит. Кстати, убитую самку лося оценивают в 400 тысяч рублей.

Если здесь труп животного удалось найти, то в Ковровском районе егеря нашли только шкуру. Лося убили недалеко от дороги, а ночью мясо забрали. Также возбуждено уголовное дело. Как предполагают в охотинспекции, это дело рук одних и тех же браконьеров, которые за неделю застрелили двух лосей, причем на смежных территориях.