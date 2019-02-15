2019-02-14T15:12:04+03:00
Общество

Йоркширский терьер Боня, спасший маленькую хозяйку от тяжелой болезни, пропал во время пожара

Четвероногая малышка убежала и уже неделю не возвращается
Ирина Мальцева
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БоняБоня
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Огонь охватил дом в деревне Грезино-3 Камешковского района 8 февраля. Молодая семья с детьми спаслись, а вот лохматый друг исчез. Шестимесячная крошка Боня, весящая всего килограмм, выбежала из дома и пропала. Как предполагают хозяева, она спряталась, испугавшись огня.

- Мы долго звали, искали ее, но найти не смогли. Первые несколько дней постоянно искали, но потом, если честно, потеряли надежду на ее возвращение, думали, что она испугалась и забежала в дом снова, где и погибла. Однако потом сосед нам сказал, что видел ее уже после приезда пожарной техники. Мы потеряли все, но я понимаю, что вещи и деньги – это наживное. Гораздо больше мы переживаем за нашего лохматого друга, - рассказывает Елена Каралаш.

Особенно сильно о судьбе Бони переживают дети. Пушистая малышка была любимицей младшей дочки Насти, которой в мае исполнится три года. Терьер появился в семье после страшной болезни девочки и помог ей буквально встать на ноги. Питомец почти не расставался с подружкой. Они вместе играли, спали, ели, гуляли... Боня, несмотря на крошечные размеры, храбро защищала свою маленькую хозяйку и могла порычать на незнакомцев, приближавшихся к ней.

- У дочек сильный стресс, они, как и все мы, очень переживают за Боню, и возвращение друга в семью сильно изменит их настроение. Мы каждый день ездим на место пожара, зовем ее, ищем. У нас в деревне остались кошка и кот, подкармливаем их. И верим, что Боня жива. Может быть, кто-то подобрал ее и вернет ее в нашу семью, - говорит женщина. – Боня отзывается на кличку, но к незнакомым людям может не подойти, испугаться. Но в этот момент она замирает, прижавшись к земле, и ее можно просто положить себе в карман.

Специалисты говорят, что шансов выжить на улице у Бони немного – йокширские терьеры домашние питомцы, они плохо переносят холод. Даже если она найдет укрытие от снега и морозов, ей будет сложно добыть себе пропитание.

КОНКРЕТНО

Если вы видели Боню или слышали о ее судьбе – позвоните хозяевам по телефону 8(920)906-98-33. Они очень ждут известий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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