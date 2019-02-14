Мама четырех детей, изъятых опекой: «Мои дети рыдали в автобусе, а меня к ним не пускали»

- Приезжайте, быстрее! Тут к нам приехали органы опеки, хотят вашу Галю забрать! - кричала в телефон воспитательница детсада поселка Новлянки.

Елена Лыкова сорвалась с работы и помчалась в садик. К тому времени троих ее старших детей уже забрали из школы прямо посреди урока. Мобильные у ребят отобрали, перепуганные дети (все - младшеклассники) даже не могли связаться с матерью. Их погрузили в автобус и поехали в детсад за трехлетней Галей.

Когда Елена приехала в садик на такси, автобус со Светой, Ваней, Димой и Галей уже отъезжал от ворот.

- Я бросилась на перехват, встала перед автобусом, - рассказывает мать. - Просилась к детям, они плакали внутри, не очень понимая, что происходит. Однако чиновники из опеки лишь ухмылялись в ответ. Потом мне дети рассказывали, что им говорили. Что, мол, «мама сейчас понервничает, зато починит проводку, а потом они к маме вернутся».

Проводка у вас плоховата - пожалуй, отнимем детей

Да, причина для изъятия детей из семьи (жуткая травма для любого ребенка) - плохое состояние проводки в доме! Хотя нет, это не причина - предлог. Детей просто использовали как средство давления на строптивую женщину.

Елена с тремя детьми переехала в Новлянку в 2017 году: тогда у нее была старшая дочь Светлана и двое мальчишек, Дима и Иван. Здесь во втором браке родила Галя. Отец девочки скоро умер, и Елена осталась с четырьмя малышами в квартире деревянного одноэтажного дома, рассчитанного на две семьи. Устроилась в магазин продавцом. И поначалу, как говорят соседи, семьей никто из властей не интересовался - помочь не пытались, но и не трогали.

- Первые полтора года к семье у органов опеки интереса не было, - рассказал уполномоченный по защите прав ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. - А осенью 2018 года, после обращения в органы опеки руководства Новлянской школы, начались проверки.

В школе пожаловались на то, что дети постоянно находятся под угрозой пожара, так как в доме нет ни центрального, ни печного отопления. А мать обогревает квартиру электрическими приборами.

Детишек Елены собрались забрать из-за плохой проводкиФото: из архива героя публикации

- Сотрудники опеки пришли, посмотрели, как я живу, и остались недовольны проводкой, - рассказала Елена Лыкова. - Говорили, что она плохо проложена и находится в неудовлетворительном состоянии. Предложили мне сделать ремонт. Я была не против. Однако до своего электрика они сначала не дозвонились, хотя я готова была даже заплатить за работу. А сейчас они и вовсе говорят, что я отказывалась от помощи!

10 декабря в квартиру Лыковых пришли члены межведомственной комиссии «зафиксировать возможную опасность пребывания детей в доме из-за проводки, выполненной с техническими нарушениями». Помощи с ремонтом многодетной маме опять никто не предложил.

А в начале 2019 года произошло еще одно событие, которое, по словам Геннадия Прохорычева, и запустило процедуру изъятия детей. В другой деревне Селивановского района случился пожар. В нем погиб 44-летний мужчина и его шестилетний внук. Делом занялся Следственный комитет, в в том числе изучал роль органов опеки, ведь мальчик оказался у дедушки с бабушкой после того, как маму лишили родительских прав.

- В итоге органы опеки оказались между молотом и наковальней, - сказал Геннадий Прохорычев. - С одной стороны их проверял Следком, а с другой стороны накрутил глава администрации района Александр Лебедев. Я его знаю, он может так накрутить, что мало не покажется. Наверняка, говорилось о том, что нужно навести порядок. И если нужно изымать детей, то можно делать и это. Вот и вспомнили про Елену Лыкову.

«Я сказала директору школы, что так детей кормить нельзя»

Почему именно Елена Лыкова стала жертвой органов опеки, мы расскажем чуть ниже. Но один вопрос возникает сразу: деревянных домов с плохой проводкой в Селивановском районе полно, в них живут и дети. Почему же к остальным не пришли? Узнать это невозможно: в органах опеки Селивановского района журналистам «КП»-Владимир» довольно резко отказали в любых комментариях, даже не ответили, сколько еще неблагополучных семей «с плохой проводкой» у них на учете.

В администрации Гороховецкого района говорят, что виновата во всем... сама Елена.

- Лыкова от помощи многократно отказывалась. Она говорила, что справится своими силами. Она знала, что у неё срок заканчивается, но вместо того, чтобы сделать ремонт, она выбрала другую тактику: прекратила пускать людей, - сказал Сергей Киреев, замглавы администрации.

Елена Лыкова на это отвечает, что перестала пускать «людей» только после того, как поняла, что кроме проверок она никакой помощи не добьется.

- Я год пыталась выбить себе дрова на отопление и не смогла этого сделать, - говорит она. - И с электриком я готова была решать вопрос. Даже материалы все закупила. Так что пусть не обманывают людей.

Елена Лыкова считает, что вся эта история на самом деле возникла из-за конфликта с местным директором школы.

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- Так как я по специальности пищевик-технолог, то естественно я не могла пройти мимо того, что едят мои дети, - сказала Елена. - В свое время мой сын принес из школы сгоревшую котлету и спросил, как это можно есть. Потом я видела и склеившиеся макароны, и странные сосиски, и масло, плавающее в еде. Я пришла к директору, сказала, что так кормить детей нельзя. Но она меня проигнорировала. Тогда я обратилась в районное управление образования. Написала на директора жалобу. Ее вызвали на разговор. Та, войдя в кабинет, сразу крикнула, что я скандальная мама, и она со мной общаться не хочет. И после этого и началась эта травля. Меня явно пытались сломать, думая, что я одна и не смогу за себя постоять.

В реабилитационном центре детей оставили без обеда и ужина

Маленькие Лыковы провели в реабилитационном центре три дня. Причем в первый день их никто не кормил!

- Мы смогли созвониться со Светой лишь под вечер, - рассказала Елена Лыкова. - Она жаловались, что они голодные и хотят кушать. Но в центре еды не было, так как никто на них ничего не заказал. Я с утра еду им привезла, покормила.

Неизвестно, сколько еще маленькие дети (старшей 10, младшей 3) находились бы в таких условиях, но в ситуацию вмешался Геннадий Прохорычев. Он вышел на связь с отцом старших детей.

- Отец мог бы и сразу забрать детей к себе, но только трех из четырех. Но младшую девочку нельзя было оставлять одну. Поэтому я попросил владимирские органы опеки быстро посмотреть квартиру папы, чтобы он мог получить разрешение забрать к себе всех малышей. Елена Малик (начальник владимирского управления образования — Авт.) быстро все сделала, положительное заключение к 7 февраля было готово.

8 февраля папа забрал троих старших к себе, Галю взяла бабушка. Елена Лыкова перебралась сейчас во Владимир и сняла квартиру, чтобы иметь возможность видеть детей. Устроилась поваром.

- Шок у ребят потихоньку проходит, хотя полностью еще они не успокоились, - говорит она.

А тем временем в администрации Селивановского района готовят заявление в суд с требованиями ограничить Елену Лыкову в правах на четверых детей. Причина - все та же несчастная проводка. Власти говорят, что ограничение снимут только после того, как женщина приведет в порядок свое жилище. Геннадий Прохорычев собирается защищать женщину в суде. И уверен, что все закончится благополучно.

Возвращаться в Селивановский район Елена не собирается, переберется в родительский дом в другом поселке. Остается надеяться, что там проводка устроит местную опеку и дети смогут жить с матерью.

ОФИЦИАЛЬНО

Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:

- В работе органов опеки есть немало нарушений. В данной ситуации семьей вообще должны были заниматься не они, а органы социальной защиты населения. Кроме того, на каком основании директор школы в своем ходатайстве от 2018 года заявил, что в доме неисправна проводка? Ведь он не является специалистом-электриком. Да и вообще в составе комиссии, которая проверяла дом, не было такого специалиста, а под рекомендациями нет подписи Лыковой, как собственника жилья, в том, что она была ознакомлена с ними. Наконец, детей отбирали не от матери, а из образовательных организаций - школы и детского сада. При этом законных представителей — ни мать, ни отца — никто не уведомил. По сути, это хищение детей! Да и вообще, во Владимирской области много гораздо более неблагополучных семей. Однако ни в одном районе области не стараются так быстро переходить к статье 77 Семейного кодекса, в которой прописано следующее: «При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится». Ключевой фразой данной статьи является «при непосредственной угрозе жизни».