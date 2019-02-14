2019-02-14T10:06:22+03:00
Общество

Куда владимирка может пригласить любимого 14 февраля?

Не ждите милостей от природы и мужчин – выберете сами место, где провести День всех влюбленных со своим кавалером
Ирина Мальцева
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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14 февраля – отличный повод устроить приятный вечер для двоих. Но кто сказал, что проходить он должен обязательно в ресторане? Клубы, театры и даже библиотеки Владимира предлагают много интересных вариантов.

Посмотреть на звезды

Любимый давно обещал вам небо в алмазах? Пусть отвечает за свои слова! 14 февраля во Владимирском планетарии всех влюбленных ждет музыкально-поэтическая композиция «Звезды для влюбленных». Начало в 17:00.

Цена вопроса: от 70 рублей.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как пройти в библиотеку?

Отметить День всех влюбленных можно в библиотеках. В 12:00 мастер-класс «Для книги – с любовью», на котором сделают закладки в виде сердца, пройдет в корпусе библиотеке для детей и молодежи на улице Мира, 51. А в 18:00 в корпусе на проспекте Строителей, 23 состоится литературный вечер-беседа о на тему любви в произведениях Джека Лондона и Генри Хагграда.

Вход свободный.

Услышать признание в любви

14 февраля, когда особенно хочется услышать нежные слова, в областной филармонии закружит карусель современных, восточных, цыганских, классических танцев и отрывков из мюзиклов, прозвучат песни о радости и горе, любви и страсти. Начало в 18:30.

Цена вопроса: 350 рублей.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечер в стиле ретро

14 февраля во Владимире выступит легенда поп-музыки 80-х и 90-х годов Виктор Салтыков. На концерте в Арт-дворце владимирцам обещают музыкальную атмосферу в стиле ретро и лиричные и зажигательные композиции, любимые несколькими поколениями. Начало в 19:00.

Цена вопроса: от 500 рублей.

Театральная жизнь

Кто сказал, что нет настоящей любви? Владимирский театр драмы вновь готов рассказать о ней. Первую часть мистической дилогии по мотивам романа «Мастер и Маргарита» покажут в театре 14 февраля в 18:00. А в театре-студия «Новая сцена» в 19:00 пройдет спектакль-триптих по мотивам рассказов Рэя Брэдбери «И объяли меня воды». Герои спектакля ищут ответы на сложные вопросы: можно ли вернуться в прошлое, можно ли совершить убийство и избежать кары, есть ли жизнь после смерти. и где во всем этом место для любви?

Цена вопроса: 500-600 рублей на «Мастера и Маргариту», 200 рублей – «И объяли меня воды».

Свидание за гончарным кругом

Провести время с пользой и удовольствием поможет школа гончарного мастерства «Колокол» 14 февраля владимирцы смогут на мастер-классе за два часа слепить кружки с сердечками в уютной компании. Начало в 19:30.

Цена вопроса: от 1100 рублей.

Кисти, краски, влюбленные

Не хотите лепить? Тогда рисуйте! На арт-вечеринок KistiKraski 14 февраля влюбленные празднуют День всех влюбленных и пишут эффектную парную картину в кофейне в центре города Coffeeshop Company.

Цена вопроса: 2500 рублей.

Спортивный экстрим

14 февраля в 18:00 батутный центр «ЯркоПарк» начнет интересную программу для влюбленных: полтора часа на батутной арене с разминкой, обучением прыжкам и специальным интерактивным квестом, чаепитие и мастер-класс по рисунку акрилом, в котором пара нарисуете на память прекрасную картину из двух частей - диптрих!

Цена вопроса: 2000 рублей.

Ночная жизнь

В ночном клубе 14 февраля с 22:00 ждут как влюбленные парочки, так и одинокие сердца, которым обязательно повезет в это вечер. В программе – розы, свечи, фирменные коктейли и, конечно же, зажигательные танцы.

Цена вопроса: 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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