2019-02-14T10:06:22+03:00
Политика

Владимиру разрешили убрать должность мэра

А Коврову позволили отказаться от прямых выборов главы города
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Поправки в региональный закон об избрании глав муниципальных образований, которые были приняты Заксобранием Владимирской области 31 января, имеют, как оказалось, неожиданное значение для Владимира. Хотя сначала больше обсуждалось, что главный результат поправок - то, что депутатам горсовета Коврова позволили самим решать, отказаться ли от прямых выборов мэра. А заодно и Владимиру позволили отказаться от должности мэра города в структуре администрации.

Разговоры об отмене прямых выборов мэра Коврова начались еще в конце прошлого года. По слухам, нынешний глава города Анатолий Зотов решил уйти на покой, а подсидеть его на сентябрьских выборах вознамерился оппозиционный депутат ЗС от КПРФ Максим Шевченко. С тех пор известного журналиста и политика народная молва уже успела сосватать бороться за губернаторское кресло в Санкт-Петербурге. Однако своего сильного кандидата в Коврове, где бал правят директора местных заводов-гигантов, так и не нашлось. Потому решение по отмене прямых выборов мэра города скорее всего будет принято. В таком случае мэра будут выбирать из числа кандидатов, одобренных конкурсной комиссией. Здесь-то и начинается самое интересное: кандидатам могут определить такие требования, которое автоматически отрежут нежелательных борцов за власть. Например, установить высокий ценз по опыту работы на руководящей должности.

- В данном случае мы понимаем, к чему это приведет. На 99% совет города Коврова примет решение о том, что мэр будет избираться не напрямую. А избиратели здесь будут не при чем совершенно. На мой взгляд, это негатив, - охарактеризовал ситуацию политолог Роман Евстифеев.

В сентябре выборы главы города предстоят в третьем по величине городе области Муроме. Формально, там депутатам горсовета тоже разрешили отказаться от прямых выборов мэра и вверить город в руки опытного руководителя. Но нынешний глава города Евгений Рычков однозначно против такого решения. Учитывая, что нынешний мэр собрался в сентябре идти на третий срок, явных соперников у него нет.

Третий город, где пока еще остаются прямые выборы мэра во Владимирской области - Гусь-Хрустальный. Действующего главу там будут выбирать через три года, поэтому пока с идеей отмены прямых выборов там никто не высказывался.

Иное дело Владимир. Тут прямых выборов главы города не проводится уже давно, у руля стоит тандем из сити-менеджера Андрея Шохина и номинального мэра города Ольги Деевой. Теперь Владимиру и вовсе разрешили отказаться от двоевластия и сосредоточить управление в руках одного человека. Разумеется, вопрос еще далеко не решен. Для ликвидации должности мэра города нужно провести публичные слушания и внести изменения в устав города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Губернатор – человек из народа»: почему Хакасия выбрала себе юного главу-коммуниста
Политический обозреватель «КП» Владимир Ворсобин увидел — что творится в маленькой сибирской республике, которая удивила всю страну своим «протестным голосованием» против воли Москвы. Часть 2
Новости 24
На городскую снежную свалку Владимира каждый день привозят по 300 самосвалов снега
Владимирцам расскажут об исторических кладбищах города
Владимирские школьники заняли первое место в турнире по пулевой стрельбе
В Юрьев-Польском мужчина вступил в сексуальный контакт с четырьмя несовершеннолетними
Суздальчанку осудили на 5,5 лет за убийство агрессивного сожителя
Чемпионат Владимирской области по художественной гимнастике собрал 200 спортсменок
Во Владимире осудили активиста неонацистской организации
Во Владимирской области "горячую линию" по профилактике гриппа продлили до 10 марта
Ковровчане стали призерами республиканских соревнований по картингу
Владимирские спортсмены привезли три медали с Первенства мира по полиатлону
Владимирцы смогут обменяться книгами на почте
Суздаль вошел в тройку малых городов для поездок на День влюбленных
В Гусь-Хрустальном осудили убийцу, скрывавшегося в Румынии