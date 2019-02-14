Владимиру разрешили убрать должность мэра

Поправки в региональный закон об избрании глав муниципальных образований, которые были приняты Заксобранием Владимирской области 31 января, имеют, как оказалось, неожиданное значение для Владимира. Хотя сначала больше обсуждалось, что главный результат поправок - то, что депутатам горсовета Коврова позволили самим решать, отказаться ли от прямых выборов мэра. А заодно и Владимиру позволили отказаться от должности мэра города в структуре администрации.

Разговоры об отмене прямых выборов мэра Коврова начались еще в конце прошлого года. По слухам, нынешний глава города Анатолий Зотов решил уйти на покой, а подсидеть его на сентябрьских выборах вознамерился оппозиционный депутат ЗС от КПРФ Максим Шевченко. С тех пор известного журналиста и политика народная молва уже успела сосватать бороться за губернаторское кресло в Санкт-Петербурге. Однако своего сильного кандидата в Коврове, где бал правят директора местных заводов-гигантов, так и не нашлось. Потому решение по отмене прямых выборов мэра города скорее всего будет принято. В таком случае мэра будут выбирать из числа кандидатов, одобренных конкурсной комиссией. Здесь-то и начинается самое интересное: кандидатам могут определить такие требования, которое автоматически отрежут нежелательных борцов за власть. Например, установить высокий ценз по опыту работы на руководящей должности.

- В данном случае мы понимаем, к чему это приведет. На 99% совет города Коврова примет решение о том, что мэр будет избираться не напрямую. А избиратели здесь будут не при чем совершенно. На мой взгляд, это негатив, - охарактеризовал ситуацию политолог Роман Евстифеев.

В сентябре выборы главы города предстоят в третьем по величине городе области Муроме. Формально, там депутатам горсовета тоже разрешили отказаться от прямых выборов мэра и вверить город в руки опытного руководителя. Но нынешний глава города Евгений Рычков однозначно против такого решения. Учитывая, что нынешний мэр собрался в сентябре идти на третий срок, явных соперников у него нет.

Третий город, где пока еще остаются прямые выборы мэра во Владимирской области - Гусь-Хрустальный. Действующего главу там будут выбирать через три года, поэтому пока с идеей отмены прямых выборов там никто не высказывался.

Иное дело Владимир. Тут прямых выборов главы города не проводится уже давно, у руля стоит тандем из сити-менеджера Андрея Шохина и номинального мэра города Ольги Деевой. Теперь Владимиру и вовсе разрешили отказаться от двоевластия и сосредоточить управление в руках одного человека. Разумеется, вопрос еще далеко не решен. Для ликвидации должности мэра города нужно провести публичные слушания и внести изменения в устав города.