Где во Владимире зимой можно снега выпросить

В Михайловский овраг в районе улицы Гастелло круглосуточно везут снег из всех районов города Владимира. Овраг общего пользования: вываливать туда снег может не только муниципальное предприятие - ЦУГД, но и управляющие компании, и ТСЖ. Абсолютно бесплатно. За казенный счет в овраге работают два бульдозера, которые утрамбовывают снег.

Техника работает непрерывноФото: Валерия Рудометова

Эта зима выдалась снежной - в Михайловский овраг вывезли 220 тысяч тонн снега. В прошлом году только 170. Если снег решит, что опять пора валить, а овраг уже будет заполнен, есть и запасные варианты, например, за гипермаркетом «Глобус». Поэтому, по словам заместителя директора по благоустройству МКУ «Центр управления городскими дорогами» Николая Дятлова, никакая снегоплавильня Владимиру пока не нужна. В отличие от Москвы, у нас снег растает естественным путем.

- Для того, чтобы организовать снегоплавильню, нужно закупить специализированное оборудование, которое монтируется в центральную канализационную систему. Через систему фильтрации очищается талый снег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/691670" frameborder="0"></iframe> Владимирская снегоплавильня.Валерия Рудометова

Техника работает непрерывноФото: Валерия Рудометова

Преимущества снегоплавильни в том, что ее можно устанавливать на конкретной улице — так сократятся издержки на транспортировку снега, и в работе будет задействован только один погрузчик. В Москве, конечно, снегоплавильни есть, и они необходимы такому крупному городу, - рассказал Николай Дятлов.

Взамен Центру управления городскими дорогами приходится больше привлекать и машин, и сотрудников. Так, на улицы города 13 февраля вышли 73 рабочих и 63 единицы техники.

За сутки на «снежный полигон» выгружают 300 машин снега.

- На территории оврага «полигон» действует с 2011 года, - говорит Николай Дятлов. - Осенью мы готовим площадку для складирования снежных масс, производится обваловка территории, чтобы талые воды с реагентами не попадали весной в окружающую среду. Крупный мусор, который остается от снега, а также песок, мы вывозим на другие полигоны.

Снег-то управляющие компании и ТСЖ могут вывозить сюда бесплатно и круглые сутки. Другой вопрос, где они возьмут снегоуборочную технику? Ведь порой ее даже не хватает для городских дорог.

- Самосвалы они могут арендовать, - сказал он.

А за аренду, опять-таки, надо платить. Возможно, причина плохой уборки снега во дворах и заключается в плате за транспортировку. Далеко не все управляющие компании готовы раскошелится на самосвал. Вот поэтому некоторые дворы в городе увязли в снегу.