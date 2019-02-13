«Кина не будет…»: в Петушках появилось оборудование для высококачественного показа 3D-фильмов

В 2018 году в федеральном Фонде кино стартовала программа поддержки городов с численностью населения менее 500 тысяч человек. При реализации программы небольшие города получили возможность показывать у себя лицензионные кинокартины в современном формате. В их числе оказался и город Петушки - ему выделили 4 миллиона 700 тысяч рублей, потратить которые можно было на оборудование для демонстрации кинофильмов нового поколения. Модернизировать должны были муниципальное бюджетное учреждение «Петушинский районный дом культуры», превратить актовый зал «советского периода» в современный 3D-кинотеатр.

Оборудование - лучше, чем в Москве

МБУ «Петушинский РДК» разместил на сайте госзакупок контракт на переоборудование кинозала. За исполнение, выиграв электронный аукцион, взялась ивановская компания - ООО «МастерРегионСтрой». По условиям контракта, надо было установить экран, проектор, звуковые системы, билетный аппарат и все необходимое для показа кино в соответствиии с современными стандартами.

ООО «МастерРегионСтрой» приобрело у поставщика качественное оборудование для кинопоказа, смонтировали и произвели пуско-наладочные работы. Но самого по себе оборудования недостаточно, без современного зала - «кина не будет».

- Мы с самого начала сказали заказчику, что работать должны обе стороны. Мы - над закупкой и монтажом оборудования, они - над реконструкцией зала. Та техника, которую мы закупили, высококлассная, даже в Москве она есть не везде, не говоря уж о Владимире. А они должны были сделать так, чтобы зал соответствовал уровню показа, - рассказал генеральный директор ООО «МастерРегионСтрой» Алексей Панкратов.

К середине января все оборудование было поставлено и смонтировано. Но жители Петушков, которые очень ждали открытия нового 3D кинотеатра, были разочарованы - в РДК как был советский киноконцертный зал, так и остался.

Нет кино – нет денег

Больше всего проблем в проекторной. Для 3D-проектора нужна небольшая комната, обычно располагающаяся позади мест для зрителей. Комнату выделили, но в ней нет вентиляции, да и с электричеством проблемы.

- Зал вообще никак не проветривается, а тут еще и проектор появился, который сильно нагревается. Вентиляция в проекторной должна быть приточная и вытяжная. И сам проектор должен в вентиляцию быть подключен. Электрический щиток - это просто нечто. А если, не дай бог, загорится? - возмущается Алексей.

В сравнении с безопасностью зрителей проблемы с оплатой работы уходят на второй план, но и они есть. Алексей Панкратов рассказал, что выполненный заказ компании-подрядчику не оплачивали почти месяц:

- Мы приезжали из Иваново в Петушки почти каждый день. Директор дома культуры постоянно говорила, что она вот-вот подпишет платежное поручение, но каждый раз находила новые причины для отсрочки платежа. Мы понимаем, что за всем этим стоит местная администрация, но договориться с ней не получается.

По мнению представителей ООО «МастерРегионСтрой», администрация Петушков не сделала ничего для того, чтобы «кино было».

- Помимо того, что они не сделали ничего для самого кинозала, они даже не зарегистрировали кинотеатр для показа лицензионных фильмов, и соответственно не заложили необходимого бюджетного финансирования на 2019 год на кино. Сотрудники попросту не умеют обращаться с компьютером. Иными словами, администрация города Петушки не выделила ни копейки на этот кинотеатр, - заявил Алексей Панкратов.

Для сравнения, в таком же районном центре Ивановской области в г. Кинешма кроме 5 млн. от Фонда кино было выделено столько же на ремонт зала, смену кресел и пр.

7 февраля акт выполненных работ все-таки был подписан. Совсем скоро ООО «МастерРегионСтрою» должны выплатить деньги. В городе Петушки с населением чуть больше 10 тысяч человек теперь есть прекрасное, дорогостоящее оборудование для показа 3D-кино, правда, стоит оно в старом киноконцертном зале, где находиться пока не безопасно. А в случае поломки, гарантийные обязательства повесят именно на компанию, выполнившую работы в полном объеме и надлежащего качества, согласно подписанному акту. Если вдруг администрация города Петушки найдет возможность привести кинозал в порядок, то совсем скоро жители города смогут там насладиться лучшими фильмами киноиндустрии в высоком качестве.