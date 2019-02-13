Во Владимире эпидпорог по гриппу превышен на 44%

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ на прошлой неделе был превышен на 42%, сейчас эта цифра возросла до 44,7%. В больницы города с жалобами на простуду обратилось 5 тысяч владимирцев. Это почти эпидемия - ее объявляют, когда эпидпорог превышен в полтора раза.

Но в Роспотребнадзоре говорят, что ситуация не критичная. Дети скоро уйдут на каникулы, а именно школьники являются основными переносчиками вируса - они много общаются в больших коллективах.

- По области эпидпорог превышен уже на 32,3%. В регионе заболели почти 14000 человек. Но пока рано говорить об эпидемии. Надеемся, что заболевание пойдет на спад, - рассказали в отделе эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора.

В прошлом году во Владимире в это же время ситуация была более благополучная: эпидпорога был превышен на 23-24%. Причем сейчас погода самая «удачная» для распространения вируса: именно при высокой влажности и температуре около 0 градусов вирус сохраняется в воздухе лучше всего. Поэтому не зря врачи 22-х стационаров в этом году приготовили 538 коек на случай эпидемии.

По информации Роспотребнадзора, грипп от ОРВИ отличить нелегко, особенно на ранних стадиях. Оба заболевания передаются воздушно-капельным путем, но не исключен и контактный путь передачи инфекции. Несмотря на то, что симптомы могут быть похожими, грипп намного опаснее. Он может привести и к пневмонии, и к летальному исходу, если, конечно, запустить совсем болезнь.

ОРВИ и грипп могут вызвать кашель, головную боль и слабость. Однако при гриппе высокая температура держится в течение нескольких дней. Ломота в теле, усталость и слабость выражены сильнее. Симптомы гриппа имеют тенденцию появляться внезапно. ОРВИ же обычно начинается с насморка и боли в горле.

При первых признаках заболевания нужно не только остаться дома, но и сразу же вызвать врача.

КОНКРЕТНО

Вопросы по поводу заболеваний вы можете задать до 18 февраля специалистам регионального управления Роспотребнадзора по телефону горячей линии: 8 (4922) 54-02-32.