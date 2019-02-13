2019-02-13T16:35:47+03:00
Общество

50 владимирцев стали жертвами гололеда в феврале

Травматологи говорят, что чаще всего, падая, ломают запястье
Ирина Начарова
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На улицах скользкоНа улицах скользкоФото: Ирина Начарова
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Травмпункт владимирской БСП практически каждый день принимает пострадавших от некачественной уборки города: люди поскальзываются и получают ушибы, а то и переломы рук и ног. Первый несчастный случай во Владимире произошел еще 21 ноября 2018 года. С тех пор количество пострадавших от гололеда перевалило за сотню.

- С момента, когда мы начали регистрировать пострадавших на улицах города, зафиксировано по данным на 10 февраля 210 обращений. Из них 50 человек обратились к нам за медицинской помощью только с начала февраля, - пояснил Сергей Козлов, заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы скорой помощи.

Медики говорят, что большинство обращаются в травмпункт с переломами в области лучезапястного сустава - падая, человек подставляет руку. Особенно опасны для пешеходов скользкие ступеньки, а среди лестниц самый травмоопасный участок – спуск на территорию двух вокзалов. Там постоянно образуется наледь, и сломать на этой лестнице можно все, что угодно. Правда, и на других, вполне себе ровных участках можно получить травму.

- С прошлой недели хожу по Суздальскому проспекту как можно медленнее, вроде почищено, но под налетом снега – один лед. Такая картина на протяжении всего тротуара от остановки «Дом быта» на Комиссарова и до «Бургер Кинга». Почему не посыпают песком? – спрашивает наша читательница, жительница Доброго Марина Золотова.

- Трактор там регулярно убирает снег. Проверим, осуществляется ли посыпка реагентами тротуаров. Спасибо за информацию, - ответили по телефону горячей линии МКУ «Центр управления городскими дорогами».

Кстати, именно уборка тракторами вместо дворников с лопатами - одна из причин гололеда на тротуарах. Щетки, подметая рыхлый снег, одновременно разглаживают плотный слой под ним и превращают его в каток.

НА ЗАМЕТКУ

Сообщать о неубранных участках города и представляющих опасность для горожан, можно по телефонам «горячей линии» МКУ «ЦУГД»: 47-90-94 с 6.30 до 21.30 час.

По номеру телефона 8-960-721-49-49 жалобы принимаются круглосуточно.

Также «горячая» линия открыта в Единой дежурно-диспетчерской службе: 53-11-48, 05.

Телефон травмпункта БСП : 8 (4922) 53-27-98.

Помоги себе сам, или что делать при травмах

Советы владимирцам, как обезопасить себя при гололеде, дал Аттас Халед Бассам, врач-травматолог ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Владимир».

Удобная обувь… с шипами

- Пешеходом я советую носить удобную, устойчивую обувь, потому что очень часто мужчины, которые ездят на автомобилях, носят летние ботинки, в результате падают, травмируются. Это же касается женщин, которые носят сапоги на каблуках, подворачивают ноги и падают, обращаются к нам за медицинской помощью. Многие владимирцы экспериментируют с обувью, самостоятельно делая ее более устойчивой. Пожилые люди меняют в мастерской набойки, ставят специальные, с шипами, чтобы подошва не скользила даже на льду. Но иногда достаточно просто подобрать себе удобную обувь, заранее зная, что зимой не везде успевают посыпать тротуары песко-соляной смесью. Вообще, если у человека есть проблемы с передвижением - я советую зимой ходить по улице с тростью с шипом, чтобы уменьшить шансы упасть. В пожилом возрасте малейшее падение, к сожалению, сопровождается переломами.

Если упали, то…

- Если вы упали и почувствовали боль в лучезапястном суставе, это место надо зафиксировать тем, что есть под рукой. Подвесить руку на косынку или на шарф, если есть рядом две палочки, зафиксировать руку с их помощью. В случае повреждения нижних конечностей, поврежденную ногу приподнять и стараться на нее не наступать, приложить холод, чтобы не нарастал отек. Это облегчит и работу врачу, и позволит уменьшить боль. Также можно сделать импровизированную шину, чтобы зафиксировать сустав. Если после падения вы почувствовали боль в области таза, необходимо придать своему телу горизонтальное положение, то есть лечь, и воспользоваться чьей-то помощью, чтобы вызвать скорую помощь. Передвигаться в этом случае нельзя. Это важное правило, которое должно соблюдаться также и при травмах всего позвоночника, и в области шейного отдела. Очень часто бывает, что при падении у человека запрокидывается назад голова, это, так называемая, хлыстовая травма. Этот немедицинский термин означает повреждение шеи вследствие её форсированного резкого разгибания с последующим резким сгибанием либо, наоборот, резкого сгибания с последующим разгибанием. И связки шейного отдела, бывает, страдают при падении, и переломы позвонков, поэтому мы очень просим жителей города не торопиться, особенно на скольких участках идти очень медленно, выверяя каждый свой шаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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