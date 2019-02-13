Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал в аккредитации лучшему гиду России

Лучший гид страны по версии Российского географического общества Александр Варламов больше не сможет показать экскурсантам Золотые Ворота или "Палаты" изнутри. Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал ему в аккредитации на работу на подконтрольной территории без особых на то причин.

Обращение по поводу аккредитации Александр Варламов подавал вместе с коллегами в конце прошлого года. Годом раньше, когда ВСМЗ возглавлял Игорь Конышев, все внештатные гиды без проблем получили разрешительные документы. Правила аккредитации тогда были простыми и понятными: если экскурсовод и так все прекрасно знает о памятниках владимирской земли, то ему оставалось только сдать экзамен специальной комиссии и заплатить 7 тысяч рублей. Если не знает - мог пройти специальные курсы.

Но в ноябре руководство музея сменилось: одиозный Игорь Конышев отправился в отставку, а затем на скамью подсудимых, а вместо него пришла прежний руководитель Светлана Мельникова.

Одним из первых ее решений была отмена аккредитации частных гидов.

- Если они не хотят, чтобы мы туристов приводили, значит не будем приводить. Конечно, это отразится на привлекательности региона для туристов. Одно дело, когда туристы понимают, что их везде ждут, другое - когда их по музеям не водят. Вот есть у меня некий статус, люди просят меня провести экскурсию. А музей я их привести не могу. Естественно, у них складывается впечатление, что мы в "совке", - говорит Александр Варламов.

Ответа, точнее, отказа из музея гиду пришлось ждать 38 дней - он был отправлен заказным письмом. Почему не использован электронный документооборот - никто не знает. Решение отказать Александру и его коллегам в возможности работать на объектах музея-заповедника ВСМЗ формально обосновывает федеральным законом № 53 "О культуре". С чиновничьего на русский язык это можно перевести как "не хотим с вами работать и имеем на это право".

Между прочим, по оценкам самого же музея-заповедника, только на билетах, купленных экскурсантами, которых привели частные гиды, ВСМЗ в прошлом году заработал 3 миллиона рублей.

- Не хотят, как хот

На церемонии награждения Российского георграфического обществаФото: Из личного архива героя публикации

ят, - говорит Александр Варламов. - У них своя работа, у нас - своя.

Официальный ответ ВСМЗ на вопросы гидов сквозит нехарактерными для официальных документов формулировками. В нем подвергается сомнению само понятие аккредитации. В тексте ответа так и говорится "по поводу так называемой аккредитации". При этом в документах прошлого года никого слово аккредитации не смущало. Между прочим, договор с Александром Варламовым значился в реестре ВСМЗ под первым номером.

Отметим, что в конце прошлого года руководство ВСМЗ обещало ввести для гидов платные курсы, а с теми, кто был аккредитован ранее, заключить договора снова. Теперь же в ответе гидам музей-заповедник говорит, что внештатным сотрудниками музея могут стать люди, "обладающие должным образованием и навыками общения с туристами". Каковы критерии оценки этих знаний и навыков, кто и как их проверит, не сообщается.

- Что дальше? Буду работать, как и работал - сообщил "КП-Владимир" Александр Варламов.

КСТАТИ

Мы отправили руководству ВСМЗ официальный запрос о ситуации с аккредитацией внештатных гидов, но такого же официального ответа не получили. В телефонном разговоре с представителем пресс-службы музея-заповедника нам заявили, что все ответы находятся на официальном сайте структуры. По факту, там находится то же самое послание, что пришло лучшему гиду страны.

Директор ВСМЗ Светлана Мельникова комментировать ситуацию с гидами отказалась. Руководитель экскурсионного отдела также не стал пояснять решение музея лишить аккредитации частных гидов.

На съемках "Моей Планеты"Фото: Из личного архива героя публикации

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Александр Варламов стал героем проекта федерального канала "Моя Планета". По сценарию, пятеро финалистов конкурса Российского географического общества должны рассказать о своем городе, раскрыв пять тем: "Герой", "Легенда", "Открытие", "Красота" и "Любовь". Александр Варламов для съемок выбрал Дмитриевский собор князя Всеволода Большое Гнездо, "Кузницу Бородиных", где можно в день свадьбы можно выковать подкову на счастье, Золотые ворота, под аркой которых молодожены загадывают заветные желания и парк Пушкина, где возлюбленные назначают свидания.

Сюжеты проекта выйдут в эфир весной. Зрители телеканала примут участие в голосовании за самого-самого лучшего гида России.