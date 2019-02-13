2019-02-12T16:48:31+03:00
Общество

Камешковский чиновник дает уроки брейк-данса

Танцы помогли ему найти работу и жену, а теперь вдохновляют трудных подростков
Ирина Мальцева
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Вступление в местном ДКВступление в местном ДКФото: Из личного архива героя публикации
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Увлечение уличными танцами у юрисконсульта Камешковской администрации Андрея Евдокимова началось почти двадцать лет назад, когда четырнадцатилетним школьником увидел клип «Лигалайз» и захотел научиться. Вместе с другими мальчишками, которые раньше увлекались кто футболом, кто боксом, а кто музыкой, школьник стал тренироваться, осваивая новые трюки. И став солидным человеком, увлечение не забросил.

Уроки из «До 16 и старше»

- Тогда даже и не думал, что смогу так же танцевать, что делали ребята в видео, казалось, чем то неправдоподобным! Учились по видео-урокам, которые были показаны в программе «До 16 и старше». Мы специально отслеживали передачу по ТВ, сидели с включенными видеомагнитофонами и записывали выпуски, а потом неоднократно пересматривали, - вспоминает Андрей. – Постепенно появились знакомые из других городов, тоже увлеченные этим направлением, мы встречались, обменивались опытом. А с годами стал заниматься танцами более серьезно.

Несмотря на увлечение брейк-дансом, камешковец никогда не думал сделать танцы своей профессией. Решив еще в пятом классе, что будет юристом, не собирался отказываться от мечты и после школы поступил на юрфак.

- Насчет танцевального будущего никаких мыслей не было. Просто хотелось научиться хорошо двигаться. Но танцором я стал раньше, чем юристом. После армии вернулся к танцам, были даже мысли с другими ребятами поехать в Турцию танцорами, но в итоге отказался от этой идеи. Поступил в институт, работал, потом пришел в местный Дом культуры и предложил открыть танцевальную секцию по брейк-дансу. Мне не отказали, - вспоминает он.

. Фото: Из личного архива героя публикации

.Фото: Из личного архива героя публикации

Танцующий тренер

Сегодня Андрей, за плечами у которого немало побед на всевозможных соревнованиях, тренирует около тридцати ребят и девочек, от пяти до 27 лет. Тридцатитрехлетний преподаватель сам ставит хореографию, придумывает танцы. Каждый вечер он посвящает танцам несколько часов, но основной работе такая нагрузка не мешает.

- Именно танцы помогли мне сделать шаг в профессию, - с улыбкой признается танцор. – Когда я после института устраивался на Камешковский хлебокомбинат юрисконсультом, опыта по специальности у меня не было, зато меня уже знали как танцора. Меня взяли на работу, спросив, можно ли привести ребенка ко мне на секцию. Конечно, я согласился. Моей сегодняшней работе танцы только помогают, потому что в танцах нужно постоянно развиваться и быть медийным человеком, а находясь на муниципальной службе тоже нужно уметь разговаривать с людьми и постоянно развиваться, как специалист.

. Фото: Из личного архива героя публикации

.Фото: Из личного архива героя публикации

Любимое хобби помогло юристу создать дружную семью. С будущей женой они познакомились на занятиях в ДК: Ксения пришла учиться хип-хопу. Потом пара не раз выступала вместе, а сейчас воспитывают двух малышей. Старшей Кристине уже два с половиной года, она бывала на папиных тренировках и пробует пританцовывать.

- Своих детей обязательно научу просто танцевать и не стесняться танцевать, а уж если захотят более серьезно заниматься танцами, то поддержу обязательно. Я до сих пор действующий танцор, но свои победы как-то забываются, больше радуюсь за ребят, когда им удается что-то завоевать. Для них это важнее.

Бросать занятие танцами Андрей не планирует, ведь именно к нему приходят мальчишки, в том числе трудные подростки. Некоторым из его подопечных, состоявших на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, танцы помогли забыть о вредных привычках и хулиганствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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