2019-02-12T10:17:05+03:00
Общество

«Владимирпассажиртранс» расплатился с долгами

Но предприятию все равно дадут дотацию из бюджета - 60 миллионов рублей
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
..Фото: Ольга МАКАРОВА
Изменить размер текста:

«Владимирпассажиртранс» в последние годы никак не мог вылезти из долгового болота. То и дело ему выделяли из городского бюджета то миллионы, а то и десятки миллионов рублей.

- В 2017 году «Владимирпассажиртранс» получил помощь из городского бюджета в сумме 124 миллионов рублей. При этом планировалось всего 80 миллионов. В 2018-м начала осуществляться программа выхода из кризиса. Запланировали снижение дотаций до 70 миллионов рублей. На сегодня по факту из городского бюджета предприятие получило 45 миллионов, — сообщил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

Наконец решена проблема с солидными долгами за электроэнергию и налоговой — сейчас «Владимирпассажиртранс» не должно ни копейки.

По словам заместителя генерального директора Юрия Иванова, работает «Владимирпассажиртранс» пока с рентабельностью в 1%.

Одна из причин — тарифы за проезд. В 2018 году предприятие подавало документы в департамент цен и тарифов области с обоснованием стоимости проезда для троллейбусов – 24 рубля, автобусов – 25 рублей. В итоге получили 21 и 22 рубля.

Рентабельность в 1% не дает возможности для развития. По этой причине в в ближайший год речи о покупке нового транспорта и прокладке новых троллейбусных линий не идет.

- Для того, чтобы пустить троллейбусы в 8-ЮЗ, нужно порядка миллиона рублей, - рассказал Юрий Иванов. - У предприятия таких денег пока нет. Покупка троллейбуса на автономном ходу, который может без электроэнергии проехать 40 километров, обойдется в 15 миллионов. Для обновления автопарка и создания новой транспортной инфраструктуры нужно не меньше 10% рентабельности, – заявил Иванов.

Несмотря на то, что предприятию, по сути, удалось выйти в «ноль», поддержку из бюджета города продолжат — в 2019-м году «Владимирпассажиртрансу» планируют выделить около 60 миллионов рублей. На деле сумма, как и в прошлом году, может выйти меньше. В мэрии объясняют: дотации на оплату проезда социально незащищенным группам граждан - обязанность муниципалитета, а из 25 миллионов пассажиров в год 56% - льготники.

Помимо этого, чтобы увеличить доходы, «Владимирпассажиртранс» поставил в троллейбусах телеэкраны, где будут крутить новости, гороскопы, а главное - рекламу. Это даст дополнительную прибыль.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

ЦИФРЫ

«Владимирпассажиртранс» ежегодно перевозит более 25 миллионов пассажиров, из которых 56% пользуются социальными льготами. У него 8 троллейбусных и 3 автобусных маршрута. Все, за исключением автобусного маршрута №2, работают под литерой «С».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
На городскую снежную свалку Владимира каждый день привозят по 300 самосвалов снега
Владимирцам расскажут об исторических кладбищах города
Владимирские школьники заняли первое место в турнире по пулевой стрельбе
В Юрьев-Польском мужчина вступил в сексуальный контакт с четырьмя несовершеннолетними
Суздальчанку осудили на 5,5 лет за убийство агрессивного сожителя
Чемпионат Владимирской области по художественной гимнастике собрал 200 спортсменок
Во Владимире осудили активиста неонацистской организации
Во Владимирской области "горячую линию" по профилактике гриппа продлили до 10 марта
Ковровчане стали призерами республиканских соревнований по картингу
Владимирские спортсмены привезли три медали с Первенства мира по полиатлону
Владимирцы смогут обменяться книгами на почте
Суздаль вошел в тройку малых городов для поездок на День влюбленных
В Гусь-Хрустальном осудили убийцу, скрывавшегося в Румынии