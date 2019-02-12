«Владимирпассажиртранс» расплатился с долгами

«Владимирпассажиртранс» в последние годы никак не мог вылезти из долгового болота. То и дело ему выделяли из городского бюджета то миллионы, а то и десятки миллионов рублей.

- В 2017 году «Владимирпассажиртранс» получил помощь из городского бюджета в сумме 124 миллионов рублей. При этом планировалось всего 80 миллионов. В 2018-м начала осуществляться программа выхода из кризиса. Запланировали снижение дотаций до 70 миллионов рублей. На сегодня по факту из городского бюджета предприятие получило 45 миллионов, — сообщил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

Наконец решена проблема с солидными долгами за электроэнергию и налоговой — сейчас «Владимирпассажиртранс» не должно ни копейки.

По словам заместителя генерального директора Юрия Иванова, работает «Владимирпассажиртранс» пока с рентабельностью в 1%.

Одна из причин — тарифы за проезд. В 2018 году предприятие подавало документы в департамент цен и тарифов области с обоснованием стоимости проезда для троллейбусов – 24 рубля, автобусов – 25 рублей. В итоге получили 21 и 22 рубля.

Рентабельность в 1% не дает возможности для развития. По этой причине в в ближайший год речи о покупке нового транспорта и прокладке новых троллейбусных линий не идет.

- Для того, чтобы пустить троллейбусы в 8-ЮЗ, нужно порядка миллиона рублей, - рассказал Юрий Иванов. - У предприятия таких денег пока нет. Покупка троллейбуса на автономном ходу, который может без электроэнергии проехать 40 километров, обойдется в 15 миллионов. Для обновления автопарка и создания новой транспортной инфраструктуры нужно не меньше 10% рентабельности, – заявил Иванов.

Несмотря на то, что предприятию, по сути, удалось выйти в «ноль», поддержку из бюджета города продолжат — в 2019-м году «Владимирпассажиртрансу» планируют выделить около 60 миллионов рублей. На деле сумма, как и в прошлом году, может выйти меньше. В мэрии объясняют: дотации на оплату проезда социально незащищенным группам граждан - обязанность муниципалитета, а из 25 миллионов пассажиров в год 56% - льготники.

Помимо этого, чтобы увеличить доходы, «Владимирпассажиртранс» поставил в троллейбусах телеэкраны, где будут крутить новости, гороскопы, а главное - рекламу. Это даст дополнительную прибыль.

ЦИФРЫ

«Владимирпассажиртранс» ежегодно перевозит более 25 миллионов пассажиров, из которых 56% пользуются социальными льготами. У него 8 троллейбусных и 3 автобусных маршрута. Все, за исключением автобусного маршрута №2, работают под литерой «С».