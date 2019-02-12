2019-02-13T13:10:44+03:00
Общество

На владимирской лыжне в «Дружбе» - даже карликовые собаки и годовалые дети

В «Лыжне России - 2019» приняли участие больше 11 тысяч человек
Ольга МАКАРОВА
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На старт, внимание, маршНа старт, внимание, маршФото: Ольга МАКАРОВА
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Утренний снегопад, который начался во Владимире 9 февраля, в день проведения «Лыжни России-2019», никого не остановил. В парке «Дружба» еще за час до старта стали собираться целые семьи.

Самой юной участницей стала кроха Есения Красильникова, которой только-только исполнился 1 год и 4 месяца.

Самый маленький участник "Лыжни России" Фото: Ольга МАКАРОВА

Самый маленький участник "Лыжни России"Фото: Ольга МАКАРОВА

- В этом году впервые принимает участие в соревнованиях, - рассказала мама девочки Анна. - Конечно, предварительно готовились. Пусть гонка такая массовая, а дочка только-только встала на лыжи, мы не боимся ее выпускать на лыжню, ведь мы, мама с папой, будем ехать рядом. Мы, конечно, не гонимся за победой. Нам главное — участие.

На "Лыжню России" приходили целыми семьями Фото: Ольга МАКАРОВА

На "Лыжню России" приходили целыми семьямиФото: Ольга МАКАРОВА

"Гав!" Фото: Ольга МАКАРОВА

"Гав!"Фото: Ольга МАКАРОВА

Среди участников, которые перед стартом надели фирменные шапочки и порядковые номерки, были и те, кому атрибуты, увы, не положены. Белоснежная кроха Мия — карликовый шпиц, похожий на маленький сугроб с глазками, тоже выбежит на лыжню. По словам хозяйки собачки Юлии Романовой, Мия — талисман команды от школы №21. Дочь Юлии вместе с одноклассниками в Лыжне принимает участие впервые.

- Мия побежит впереди всех! - смеется родительница. - Пусть она маленькая, но очень шустрая. Будет мотивировать детей стремиться к финишу.

Всего в парке «Дружба», по подсчетам администрации города, для участия в соревнованиях собрались больше 11 тысяч человек. Многие регистрировались вплоть до последних секунд до старта.

Пока спортсмены были на трассе, на главной сцене праздника выступали творческие коллективы городского ДК Молодежи, а на центральной поляне мэрия угощала болельщиков и уже финишировавших участников горячим чаем с сушками и гречневой кашей из «полевой кухни».

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

Зрители поддерживали своих транспарантами Фото: Ольга МАКАРОВА

Зрители поддерживали своих транспарантамиФото: Ольга МАКАРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

10 километров среди женщин быстрее всех пробежала воспитанница СШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону имени Прокуророва Ольга Черемисинова, на втором месте - Екатерина Малышева, на третьем - Мария Сорокина. Первым среди мужчин на этой же дистанции стал известный владимирский спортсмен Алексей Слепов, вторым - Александр Еремичев, третьим - Евгений Рудаков.

На дистанции 5 километров среди девушек первое место заняла Анна Дацюк, второе - Валерия Аксенова, третье - Юлия Голубева, среди юношей - Егор Лазарев, Георгий Костерин и Илья Антропов.

Среди девочек 2009 года рождения и младше первой к финишу пришла Анастасия Мурзакова, второй - София Иванова, третьей - Татьяна Баталова. Среди мальчиков первенствовал Иван Виноградов, вторым стал Максим Федотов, третьим - Степан Варламов.

Самыми юными участниками владимирской «Лыжни России-2019» стали 2-летняя Алена Арифулина и Всеволод Новосадов, которому скоро еще только исполнится 2 года. Самыми опытными участницами назвали 80-летнюю Антонину Сорокину и 83-летнего Жана Журавлева. Оргкомитет также отметил призами две спортивные семьи - Лебедевых и Новосадовых.

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Самый взрослый участник гонки Фото: Ольга МАКАРОВА

Самый взрослый участник гонкиФото: Ольга МАКАРОВА

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

Лыжня России 2019 во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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