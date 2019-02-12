Во Владимире построят новый корпус детской больницы и откроют в нем онкологическое отделение

8 февраля в Областной детской клинической больнице губернатор Владимир Сипягин встретился с родителями детей, которые лечатся от рака. На встречу с главой региона пришли Ирина Скотникова, Ирина Симонова, Татьяна Горецкая и Ирина Мартынова - мамы, которые не понаслышке знают, как это страшно, когда ребенку поставлен диагноз «рак».

Еще сложнее от того, что во Владимире нет детского онкологического отделения. Сейчас дети, больные раком, проходят лечение в педиатрическом отделении, что имеет ряд неудобств. Например, дети вынуждены сидеть в палатах, ведь в коридоре они легко могут подхватить инфекцию, а заболевать им никак нельзя – иммунитет снижен.

Открытие отдельного онкологического отделения стало их общей мечтой, в том числе и Артема Грязнова, подростка, который много лет борется с нейробластомой. Две недели назад об Артеме написали десятки СМИ: он поднялся в воздух на борту вертолета МЧС вместе с губернатором Владимиром Сипягиным. Так глава региона исполнил новогоднее желание подростка, который мечтает стать спасателем.

Новый корпус ОДКБ - на 120 коек

Но по-настоящему мечтал Артем совсем о другом. С этого вопроса и началась встреча губернатора с мамами онкобольных детей.

- Мы ни в коем случае не жалуемся на наших врачей, наоборот, мы им очень благодарны, они делают для нас все возможное и невозможное. Но они не могут прыгнуть выше головы. Самый актуальный вопрос для нас сегодня – открытие отдельного детского онкологического отделения, - начала разговор с губернатором Ирина Скотникова, мама Артема Грязнова.

Глава региона Владимир Сипягин пояснил, что отделение обязательно будет открыто после расширения ОДКБ.

- Мы сейчас активно занимаемся этим вопросом на федеральном уровне, понимаем, что тех помещений, которые есть, их сегодня недостаточно. В ближайшие 2-3 года мы построим новый корпус областной детской клинической больницы, - пояснил губернатор.

Макет будущего инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы уже давно красуется в кабинете главврача медучеждения. Здание рассчитано на 120 коек, в нем предусмотрен блок интенсивной терапии и онкологическое отделение.

Зам. главного врача ОДКБ Наталья Малинина, пояснила, что через больницу ежегодно проходят не более 100 онкобольных детей: в 2018 году – 54 человека, в 2017 – 62 человека, в 2016 – 77 человек.

- Мы тоже, как и родители, мечтаем об открытии отдельного онкологического отделения, - поделилась с нами Наталья Вадимовна.

Мать больного раком ребенка Ирину Скотникову волновал вопрос, каким образом подростков, которым исполняется 15 лет, переводят во взрослый онкодиспасер.

- Я считаю, что не нужно несовершеннолетним лежать вместе с взрослыми мужчинами и слышать того, что не нужно, - считает Ирина.

Главный врач областного клинического онкологического диспансера Андрей Зирин успокоил Ирину:

- У нас есть большой опыт, есть индивидуальные одноместные палаты, небольшие двухместные. У нас есть грамотный психотерапевт, который помогает пациентам. Человечность и индивидуальный подход является правилом в нашем медучреждении.

«Сидим на бетонных плитах времен СССР…»

Одна из участниц встречи Ирина Мартынова пожаловалась губернатору, что возле Областной детской клинической больницы нет ни одной скамейки:

- Когда мы выходим с ослабленным после химиотерапии ребенком, мы сидим на бетонных плитах времен ССССР.

Этот вопрос можно решить гораздо быстрее, чем строительство нового корпуса.

- Cделаем всё уже в этом году для благоустройства территории: скамейки, озеленение, площадку, чтобы дети с родителями могли погулять на свежем воздухе с комфортом, - обещал Владимир Сипягин.

Родители подняли также вопрос организации индивидуального режима питания во время госпитализации в ОДКБ. Привели в пример Москву – там в распоряжении родителей есть помещения, где можно приготовить обед самостоятельно.

- Понимаете, у детей, которые на гормонах, очень меняются вкусы, а наша задача – накормить их, чтобы они хоть что-то поели. Мы, владимирские мамы, можем съездить и быстро приготовить что-то у себя дома. А что делать тем, кто приехал с больными детьми из Вязников? У них нет такой возможности, - сказала Ирина Скотникова.

Ответ женщин огорчил, но приготовление пищи и хранение еды в отделении – невозможно. Во всяком случае – на сегодняшний день. Поэтому проблему чиновники предложили решить по-другому. Врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова рассказала, что власти региона намерены в ближайшее время начать применять в питании пациентов всех возрастов более современные методики и меню.

- Как только рабочая группа, которая состоит из специалистов НИИ питания РАМН и МГТУ имени Разумовского, проведут исследования, они разработают для Областной детской клинической больницы в том числе индивидуальные стандарты питания с учетом диагноза, - пояснила Марина Чекунова.

На встрече с губернатором матери онкобольных детей подняли также вопрос оказания паллиативной помощи маленьким пациентам. Марина Чекунова отметила, что что во Владимирской области поэтапно будет внедряться практика работы выездных бригад специалистов разных профилей. Например, такая бригада уже работает в Муроме. К больным детям приезжают медик, психолог, в составе паллиативной бригады есть даже юрист.