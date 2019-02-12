2019-02-12T09:53:46+03:00
Общество

«Мама попала в аварию, помогите спасти от смерти»: Как журналист владимирской «Комсомолки» попался на удочку мошенников

Когда о помощи просят друзья, очень трудно рассуждать логично
Валерия Рудометова
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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«Как это можно попасться на удочку мошенников в сети? Ведь ясно же, что вас обманывают», - задумывался каждый из нас, читая очередные истории обманутых владимирцев. Но если в беду «попадает» твой друг и присылает крик о помощи, когда счет идет на минуты, то тут включается какой-то другой механизм... Я это испытала на себе.

У меня вовсе не было задачи нарочно попасться к мошенникам и пообщаться с ними, чтобы позже написать в рубрику «Следствие ведет репортер» все подробности. Наоборот, я попала в ситуацию, где просто не до журналистики.

8 февраля вечером мне пришло сообщение от подруги: помоги, моя мама попала в ДТП вместе с дядей, тот погиб, а мама чудом выжила, но получила целый список травм, включая кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени. Подруга прикрепила к сообщению фото аварии, время, а позже написала, что мать сейчас в реанимации Областной клинической больницы.

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Профессия все-таки заставила меня проделать минимальную проверку: я посмотрела сводки МЧС и УМВД, а также владимирские паблики. И увидела : да, была авария в районе Загородного парка, все как рассказывает подруга. Сомнения развеяло то, что под номером карты было указано как имя получателя - подлинное имя моей знакомой. И я отправила сумму. А кто бы отказал подруге в такой ситуации?

И только после того, как деньги ушли, я задумалась: а почему она отправляет просьбу о помощи только в личные сообщения? Не лучше ли написать на своей странице, так больше людей увидят. Почему я не позвонила, чтобы лично все узнать? Но в тот момент мысли были направлены в другую сторону: как поскорее помочь. Ведь у человека такое горе, а я бы тут расспрашивать начала. Отмечу, что «знакомая» сначала отвечала на сообщения, да так, что подозрений не было.

Все стало понятно, когда страницу моей подруги заблокировали за спам. А сама она стала рассылать письма с извинениями: оказывается, ее банально взломали!

- Что ж ты не посмотрела, на чье имя реально уходят деньги? - ругали меня знакомые.

А вот не догадалась, все мысли были - помочь...

В общем, деньги ушли в неизвестном направлении. В Сбербанк после жалобы мою заявку зарегистрировали, но сказали, что скорее всего деньги я могу вернуть только через суд.

Наверняка я не одна получила такое письмо. Так что будьте внимательны, во Владимире орудуют очередные мошенники.

Как не попасться?

После того, как я впервые зацепилась за крючок мошенников, сделала выводы:

- Получив сообщение, немедленно звоните отправителю, а не думайте о том, как он переживает аварию, операцию и т. д.

- Если он подтверждает, что не отправлял никаких сообщений, то жалуйтесь на страницу за спам.

- Если друг не взял трубку по какой-то причине, то не бойтесь спросить в соцсети подробности: как звали маму\папу? Где именно это случилось? Какая болезнь\травмы? Согласна, что все может оказаться правдой и деньги действительно нужны в срочном порядке. Но помните, что есть большая вероятность отправить эти деньги не другу, а в карман мошенников.

- Замечайте мелочи, перечитывайте переписку — собеседник может путаться.

- Никогда не называйте личных данных. Если собеседник — ваш друг, то он и так это знает.

- Предупредите общих знакомых о мошенничестве на странице друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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