2019-02-08T21:25:53+03:00
Общество

Кинотеатр «Художественный»: пациент скорее мертв, чем жив

Концессионер затягивает ремонт, пока не сделал даже крышу
Алексей СУХОВ
Поделиться:
..Фото: Ольга МАКАРОВА
Изменить размер текста:

Когда в 2017 году для кинотеатра «Художественный» во Владимире нашелся инвестор, согласившийся взять его в концессию на 49 лет, многим показалось, что вот он - «свет в конце тоннеля». Старинное здание возродится!

Однако время показалось, что радовались рано. Причем чем дальше, тем хуже обстоят дела. И в начале 2019 года в мэрии уже даже задумались о том, чтобы разорвать договор с «Лилу Продакшн», так как сроки по ремонту срываются. А где-то уже и сорваны.

- К январю 2019 года «Лилу Продакшн» должны были уже завершить ремонт кровли и получить положительное заключение госэкспертизы по проекту. Но ни того, ни другого не сделано., - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - 23 января компанию-концессионера оштрафовали по решению суда на 155 268 рублей. Сюда входит не только сумма штрафа, но и пени за нарушения сроков ремонта, указанных в договоре.

На данный момент концессионер сделал лишь ремонт фасада. А внутри «Художка» остается в том же состоянии, что и все последние годы. Если не хуже. На днях здание попало в список из четырех домов-памятников в центре города, в которые закрыт доступ. Помимо кинотеатра туда попали: дом №2 по улице Гагарина (в нем в 1941-1942 годах находился штаб Владимирского стрелкового батальона, само же здание XVIII века), дом №11 на улице Дворянской (здание XIX века), а также дом №46 на улице Большой Московской (дом конца XVIII века, находится рядом с администрацией Октябрьского района).

- Всем этим зданиям необходим ремонт, - рассказал Александр Карпилович. - Однако муниципальных средств на их восстановление и поддержание в порядке не хватит. В идеале, должна существовать федеральная программа поддержки таких домов. Но так как ее нет, то наиболее реальным способом ремонта мы видим нахождение инвесторов, которые будут забирать здания в концессию и ремонтировать их с учетом сохранения их исторического вида и статуса. Именно поэтому мы и не торопимся разрывать договор с концессионером кинотеатра «Художественный». Сложно найти таких инвесторов. Да и в «Лилу Продакшн» нас уверяют, что решат свои хозяйственно-финансовые проблемы и здание отремонтируют.

Тем не менее, в администрации готовы подать новый иск в суд. И если ситуация в течение года не изменится, «Художка» вновь может вернуться в руки чиновников из администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Ботян, майор Вихрь, в день своего 102-летия: Таких нет полудурков, чтобы на Россию напасть
Об этом знаменитый советский разведчик, Герой России, который в годы Великой Отечественной спас польский Краков, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Началось Второе Великое переселение народов: Чем оно грозит России. Часть 2
Член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир Овчинский рассказал «Комсомолке», с какими вызовами может столкнуться Россия в связи с сокращением населения
Новости 24
Ковровчанин попался на краже ноутбука и мобильника
Ковровчанка попыталась убить мужчину, отказавшегося на ней жениться
Владимирец Алексей Слепов вошел в число сильнейших биатлонистов страны
Владимирских полицейских, выставивших «живой щит», проверят московские коллеги
Под Гусь-Хрустальным появился боксерский ринг
На звание «Педагог года» претендуют одиннадцать учителей и воспитателей
Бывший судебный пристав осужден за мошенничество и подделку документов
Жительница Кольчугина села пьяной за руль и написала ложный донос
Молодой житель Собинки ограбил прохожего
Почти 11 тысяч человек пришли на "Лыжню России 2019" во Владимире
В Вязниковском районе без вести пропала 13-летняя девочка
Во Владимире могут построить детскую онкологическую больницу
В Юрьев-Польском задержали юношу, избившего домкратом знакомого
Первый матч муромских футболистов в Кубке ФНЛ закончился ничьей
Владимирцев просят создать футболки к Международному дню леса
Во Владимир приедет московский писатель Вера Мир
68 владимирских учеников будут представлять город на региональном этапе школьных олимпиад
Городские спортивные школы Владимирской области получат на развитие более 90 миллионов рублей
Во Владимире жители смогут бесплатно проверить точность своих тонометров