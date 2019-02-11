Кинотеатр «Художественный»: пациент скорее мертв, чем жив

Когда в 2017 году для кинотеатра «Художественный» во Владимире нашелся инвестор, согласившийся взять его в концессию на 49 лет, многим показалось, что вот он - «свет в конце тоннеля». Старинное здание возродится!

Однако время показалось, что радовались рано. Причем чем дальше, тем хуже обстоят дела. И в начале 2019 года в мэрии уже даже задумались о том, чтобы разорвать договор с «Лилу Продакшн», так как сроки по ремонту срываются. А где-то уже и сорваны.

- К январю 2019 года «Лилу Продакшн» должны были уже завершить ремонт кровли и получить положительное заключение госэкспертизы по проекту. Но ни того, ни другого не сделано., - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - 23 января компанию-концессионера оштрафовали по решению суда на 155 268 рублей. Сюда входит не только сумма штрафа, но и пени за нарушения сроков ремонта, указанных в договоре.

На данный момент концессионер сделал лишь ремонт фасада. А внутри «Художка» остается в том же состоянии, что и все последние годы. Если не хуже. На днях здание попало в список из четырех домов-памятников в центре города, в которые закрыт доступ. Помимо кинотеатра туда попали: дом №2 по улице Гагарина (в нем в 1941-1942 годах находился штаб Владимирского стрелкового батальона, само же здание XVIII века), дом №11 на улице Дворянской (здание XIX века), а также дом №46 на улице Большой Московской (дом конца XVIII века, находится рядом с администрацией Октябрьского района).

- Всем этим зданиям необходим ремонт, - рассказал Александр Карпилович. - Однако муниципальных средств на их восстановление и поддержание в порядке не хватит. В идеале, должна существовать федеральная программа поддержки таких домов. Но так как ее нет, то наиболее реальным способом ремонта мы видим нахождение инвесторов, которые будут забирать здания в концессию и ремонтировать их с учетом сохранения их исторического вида и статуса. Именно поэтому мы и не торопимся разрывать договор с концессионером кинотеатра «Художественный». Сложно найти таких инвесторов. Да и в «Лилу Продакшн» нас уверяют, что решат свои хозяйственно-финансовые проблемы и здание отремонтируют.

Тем не менее, в администрации готовы подать новый иск в суд. И если ситуация в течение года не изменится, «Художка» вновь может вернуться в руки чиновников из администрации.