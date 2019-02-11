Владимирцам помогут «прокачать» эмоциональный интеллект

Иногда мы с недоумением и негодованием смотрим на поступки даже близких людей, недоумевая: «Да как так можно»? Или теряемся в догадках, пытаясь понять, что имел в виду наш ребенок и почему он не звонит... Справиться с этими задачами помогает эмоциональный интеллект – умение понимать свои и чужие эмоции и управлять ими, а также распознавать чувства других людей.

- Чем выше у человека уровень эмоционального интеллекта, тем легче ему воспринимать реальность адекватно и взаимодействовать с ней, в том числе строить отношения с людьми, поймать свою идею. Сегодня успех человека на 80% зависит именно от эмоционального интеллекта. Сегодня этот навык особенно необходим, ведь мир меняется с огромной скоростью, общество нестабильно, у людей мало ориентиров. Уровень эмоционального интеллекта у всех разный, но его, как и обычный интеллект, можно развивать, - говорит Ирина Французова, создатель авторского проекта развития эмоционального интеллекта. – Особенно это актуально для владимирцев, которые известны как люди неприветливые и закрытые. Взрослые часто общаются на уровне «Как дела?» - «Нормально». У детей закрытость может чередоваться с истериками. Тогда я занялась этой проблемой как психолог.

Главное, чему учат на занятиях по эмоциональному интеллекту, - проговаривать свои эмоции, ведь обида, расстройство, злость не помогут найти выход из сложных ситуаций. Но если в семье не принято говорить о своих чувствах, то малышам негде научиться этому и сложнее разобраться в себе. На занятиях с Ириной Французовой на помощь детям приходят сказки. С помощью лесных героев – ежика, лошадки, зайчика, медвежонка – они учатся видеть эмоции, разбираются, что нет хороших или плохих эмоций, узнают о своих чувствах и их силе. Озвучивая героев в спектакле теней, ребята учатся высказывать эмоции и реагировать на эмоции других. А отработать навыки ребята смогут на занятиях со специально обученными собаками.

Проект Ирины Французовой рассчитан на дошкольников и учеников младших классов, но в планах занятиях и со взрослыми. Впрочем, прокачать свой интеллект можно самостоятельно в любом возрасте. Достаточно выполнять простые правила.

1. Эмоции – это реакция на мир. Их не надо останавливать, нужно научиться их правильно проживать. Почему ребенок истерит из-за пролившегося молока или конфетки, которую не дали? Потому что эмоции, которые запрещали, никуда не делись, они как бы копились в резервуаре, а когда он переполнился – произошел взрыв.

2. Говорите о чувствах! Чтобы с ребенком не происходило – это нормально и это может быть. Помогайте ему наводящими вопросами: «Что ты испытывал? Когда ты это испытывал?» Нужно, чтобы человек мог ответить: «Я хочу это, делаю то, получаю вот это».

3. Играйте в ролевые игры. «Дочки-матери», супергерои – пробуйте разные варианты. Ребенок должен примерять и отрицательные роли.

4. Установки «мужчины не плачут» или «девочки не должны…» не помогают.

5. Объясняйте свои чувства: «Я кричал, потому что…». Если нет ресурса на игры - прямо говорите об этом, не надо ничего делать через силу. Для школьников достаточно десяти минут полноценного общения в день с родителями, для дошколят – 15-30 минут.

6. Периодически задавайте себе вопросы: «Что я делаю в текущий момент? Что я думаю? Что я чувствую?» Это поможет разобраться в себе.

7. Соберите себе ланчбокс положительных эмоций. Вспомните, когда вы радуетесь, например. И сохраните в памяти, что радость пахнет апельсином и маминой нежностью.