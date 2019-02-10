«Утраченная красота России»: в Патриаршем саду открылась выставка миниатюр старинных храмов

В учебном корпусе Патриаршего сада до 7 марта будет действовать выставка макетов утраченных церквей XV-XIII веков. Это не только храмы Владимирской области, но и Архангельской, Ленинградской, Костромской, а также республики Карелии и Татарстана. Мастер миниатюрных церквушек — заслуженный учитель РФ Сергей Мещеряков, который занимается макетированием больше 20 лет. За многие годы работы он создал свыше 50 старинных храмов и часовен.

Преображенская церковь Суздальского районаФото: Валерия Рудометова

На выставке же представлено 18 работ, которые собраны из крошечных деталей. Самыми крупными церквями являются Преображенская церковь (1756 года) села Козлятьево Суздальского района, которая возводилась из бруса, а не из бревен, Успенская церковь (1674 года) Терского района Мурманской области и церковь Климента (1501 года) Архангельской области.

Успенская церковьФото: Валерия Рудометова

Церковь КлиментаФото: Валерия Рудометова

Удивительная церквушка в честь Николая Чудотворца клетского типа, который встречался крайне редко, стояла с 1705 года в Архангельской области. Если приглядеться, церковная стопа и алтарный прируб срублены. Макет Сергей Мещеряков выполнил по рисунку профессора Суслова. Церковь утеряна в XIX веке.

Церковь в честь Николая Чудотворца и Успенская церковьФото: Валерия Рудометова

Уникальная церковь по своему типу была в 1759 году и в Юрьев-Польском районе Владимирской области. С трех сторон имела несимметричное гульбище, так как с северной стороны был второй вход в церковную стопу. Церковь связана с колокольней небольшим «висячим» переходом. По такой композиции Покровская церковь являлась единственной.

Рядом с Покровской церковью стоит Пятницкая (Святой Параскевы) 1666 года. Стояла в республики Карелии. Была утеряна в XIX веке. Имела кубоватый тип и квадратный сруб с двойными кокошниками по углам. Второе крыльцо вело в церковь святого Николая. Тоже являлась единственной композицией.

По сведениям, которые собрал автор, можно сделать вывод, что почти все храмы, которые представлены на выставке, были утеряны в XIX веке. Несмотря на это, каждый владимирец, пусть и в миниатюре, может увидеть, какая красота стояла на русской земле с XV века. Стоит отметить, что макеты, которые Сергей Мещеряков собирал по фото, — точные копии древних церквей.

КОНКРЕТНО

Эти и другие необычные работы заслуженного учителя РФ Сергея Мещерякова вы можете увидеть по будням. Звоните по телефонам: 77-84-01 и 32-36-80. Записывают не по одному-двум посетителям, а по группам. Поэтому если вы один захотите прийти на выставку, вас, скорее всего, объединят с какой-нибудь группой.

ОБ АВТОРЕ

Сергей Мещеряков родился в 1952 году в Астрахани. Во Владимире живет с 1965 года. После службы в армии работал на заводе, потом закончил исторический и иностранный факультет педагогического института. С 1980 года по настоящее время работает школьным учителем технологии. Фактически имеет 5 высших образований, за 38 лет преподавал в нескольких школах и техникумах 18(!) предметов, в 3-х владимирских школах был директором.

В 1994 году Сергею Юрьевичу присвоено звание Заслуженного учителя РФ, был награжден Почетной грамотой Государственной Думы РФ за успешную педагогическую деятельность.

Сейчас главной целью своей работы считает создание полной коллекции макетов утерянных церквей XV-XVIII веков всех областей России.