В Струнинской больнице откроют онкологическое отделение, а психиатрическое уберут совсем

Больница в Струнино прославилась на всю страну после «прямой линии» с президентом в июне прошлого года. С тех пор разрушенную больницу припоминают сначала экс-губернатору Светлане Орловой, а затем новому губернатору Владимиру Сипягину.

И вот, наконец, в струнинской больнице завершили ремонт третьего и четвертого корпусов, а также неврологического отделения. Плюс ввели в эксплуатацию детскую поликлинику.

Но главный этап ремонта еще не закончен. В ближайшее время начнутся работы в здании взрослой поликлиники по ул. Суворова, которые обещают закончить до конца этого года, а также в офтальмологическом отделении в 1 корпусе и в отделении общей терапии корпуса №2.

На период ремонта кабинеты взрослой поликлиники переместятся в отремонтированный корпус №3. Туда будут переведены врач-психиатр, дерматовенеролог. В перспективе — открытие в этом же корпусе и гинекологического кабинета.

- Это те специалисты, в кабинетах которых условия надо поменять. Поэтому мы приняли решение на время перевести их в 3 корпус. В дальнейшем, когда поступит оборудование для рентгена, переедут в 1 корпус из взрослой поликлиники хирурги и терапевты. В 1 корпусе для рентгена уже выделено помещение. После того, как взрослую поликлинику отремонтируют, а мы планируем завершить работы до конца 2019 года, эти врачи вернутся обратно. А в третьем корпусе откроется востребование отделение паллиативной медицинской помощи на 20 мест, - рассказал Алексей Мозалёв, директор департамента здравоохранения областной администрации. - В корпусе №4, где ранее находилось психиатрическое отделение, планируется венерологическое, которое предусматривает 20 дневных коек на 1 этаже. Психиатрического стационара в больнице не будет.

На 2 этаже 4 корпуса планируется стоматологический кабинет. Также будет развернуто реабилитационно-диагностическое подразделение, врачи которого смогут оказывать амбулаторную помощь жителям, нуждающимся в реабилитационных методах лечения. Подразделение включает и кабинеты физиопроцедур, и кабинет массажа. В корпусе №2 сохранится работа общей терапии, а на 1 этаже этого корпуса откроется первичное онкологическое отделение, где тоже предусмотрены дневные койки. По словам директора облздрава, профилактика, выявление и возможность проведения химиотерапии без длительной транспортировки пациентов — это важно, и это — в приоритете.

Напомним, в январе в Струнино приезжали федеральные эксперты, чтобы определить, нужны ли 13-тысячному городу отделения дерматологии и психиатрии? Или на месте их сделать другие отделения? В результате эксперты пришли к выводу, что струнинской больнице необходима только дерматология. Вместо психиатрии у струнинцев будет отделение онкологии. Видимо, больных раком больше, чем людей, которые нуждаются в помощи психиатра.