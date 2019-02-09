2019-02-08T20:45:42+03:00
Общество

Водителей и кондукторов владимирских троллейбусов будут штрафовать за грубость

А пассажиров просто попросят вести себя культурно и уважительно
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Каждому из нас хотя бы раз в жизни хамили в общественном транспорте. То кондуктор обругает за слишком мелкие деньги или наоборот крупную купюру, то пассажир накричит за не снятый со спины рюкзак или сырой зонтик. На водителей общественного транспорта жалуются отдельно — езда наперегонки в борьбе за пассажиров, резкие торможения, в ответ выкрики людей: «Не дрова же везешь!».

Во Владимире решили — пора учить работников общественного транспорта и пассажиров вежливости и взаимоуважению. Для этого в областном центре стартовал социальный проект "Владимир — вежливый город ". Его запустила мэрия после конкретного случая, который стал поводом для разбирательства в администрации города.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

- Кондуктор одного из троллейбусов в довольно грубой форме выставила из общественного транспорта пожилого человека, который забыл взять с собой пенсионное и ветеранское удостоверения. Мужчина показал только социальный проездной. После разбора этого случая мы решили инициировать акцию «Владимир — вежливый город», - рассказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

Во всех муниципальных троллейбусах и автобусах расклеили плакаты, будут чаще запускать аудиозапись с просьбой уступать места пассажирам с детьми, пожилым людьми и беременным женщинам, а с работниками общественного транспорта — кондукторами и водителями — проведут отдельные воспитательные беседы. Наказывать за хамство будут штрафами.

— Хорошее поведение — это обязанность водителей и кондукторов. Нарушение функциональных обязанностей ведет, соответственно, к замечанию или несет денежный эквивалент — снижение премиальных, — рассказал заместитель генерального директора АО «Владимирпассажиртранс» Юрий Иванов.

Отметим, только за прошлый месяц на хамское поведение водителей и кондукторов пожаловались 25 раз. Теперь, надеются организаторы акции, звонков от горожан станет меньше. При этом теперь контролировать жалобы будут более тщательно. Если к вам в транспорте отнеслись неуважительно и даже грубо, можно оставить жалобу по телефону 53-31-35.

К проекту вскоре присоединятся другие перевозчики. Он будет бессрочным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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