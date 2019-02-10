Владимирцы по два месяца ждут оплаты больничных

Жительница Владимира Ирина Куравлева переболела гриппом в декабре. После праздников вышла на работу и с удивлением обнаружила, что ей оплатили только 3 больничных дня из 10. Где же остальное?

- Конечно, это не такие уж и огромные деньги, но, вы знаете, каждая копейка в семейном бюджете важна. Когда я стала выяснять, что произошло, мне объяснили, что работодатель оплачивает теперь только 3 дня больничного, а деньги за оставшиеся дни, когда я была на больничном, получу напрямую из Фонда социального страхования. Так теперь по новому закону. Но этого никак не происходит. Звонила в фонд, мне сказали, что мой работодатель предоставил неполный пакет документов. Надеюсь, они уж как-то разберутся между собой, а то я крайняя осталась, - поделилась с нами Ирина.

Ситуацию прокомментировал Алексей Копин, управляющий Владимирским региональным отделением ФСС. С 1 января 2019 года наш регион наряду с пятьюдесятью другими областями России стал участником пилотного проекта - «Прямые выплаты страхового обеспечения».

- До 1 января 2019 года Владимирское региональное отделение ФСС работало со страхователями по зачетному принципу: пособие работнику выплачивал работодатель в счёт начисленных страховых взносов, а перечислял в бюджет Фонда разность между суммой начисленных страховых взносов и размером выплаченных им пособий. При недостаточности страховых взносов, страхователь обращался в филиал регионального отделения за возмещением средств. С нового года территориальный орган Фонда самостоятельно, на основании предоставленных страхователем сведений, необходимых для назначения соответствующего вида пособия, производит их назначение и перечисление денежных средств застрахованному лицу, - пояснил Алексей Копин, управляющий Владимирским региональным отделением ФСС.

Так что теперь недостаточно просто сдать на работе больничный лист: нужно, кроме этого, написать заявление, где указать реквизиты для получения пособия, обычно это банковский счет или карта. После этого работодатель не позднее 5 календарных дней направляет в филиал Владимирского регионального отделения ФСС по месту своей регистрации документы.

Пособие по больничному листу выплачивается в течение 10 календарных дней со дня получения реестра сведений или заявления и документов.

- Эти сроки действуют с учетом своевременного направления полного пакета правильно оформленных документов в филиал Владимирского регионального отделения ФСС, - пояснил Алексей Копин, управляющий Владимирским региональным отделением ФСС.

Задержка, которая случилась с нашей читательницей, произошла из-за того, что сведения или документы работодатель женщины предоставил не в полном объеме. Также это возможно, если сотрудники ФСС выявят нарушения в выдаче, продлении или оформлении листка нетрудоспособности.

В этом случае ФСС в течение 5 рабочих дней направляет работодателю извещение о представлении недостающих документов, тому дается еще 5 дней, чтобы их дослать. В общем, страдает во всех случаях работник, который все это время ждет денег. Он никак не может повлиять на ситуацию. Правда, по закону, если работодатель не представит в срок реестр сведений или пакет документов для назначения и выплаты пособий, должностное лицо организации могут оштрафовать в размере от 300 до 500 руб. (ч. 4 ст. 15.33 КоАП РФ).

Куда жаловаться?

По общим вопросам перехода к реализации на территории Владимирской области пилотного проекта «Прямые выплаты звонки принимаются по телефону 8 (4922) 53-23-68 (sergeeva_mv@ro33.fss.ru); (4922) 33-10-11.

Страхователи города Владимира могут уточнить необходимую информацию по телефону 8(4922) 44-76-28.

По вопросам технологической поддержки консультируют по телефонам:

8 (4922) 53-12-83; (4922) 53-16-97; (4922) 53-39-28; (4922) 43-00-53.

КОНКРЕТНО

С 1 января 2019 года ГУ - Владимирское региональное отделение Фонда назначает и выплачивает напрямую работающим гражданам следующие виды страхового обеспечения:

- пособие по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием);

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие при постановке на учет женщины в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;

- дополнительный отпуск сверх ежегодно на период лечения, проезда к месту лечения и обратно, предоставляемый застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.

По данным на 5 февраля 2019 года Владимирское региональное отделение ФСС выплатило 18 146 различных видов пособий по обязательному социальному страхованию на сумму, превышающую 165 млн. рублей.

До 15 февраля 2019 года более чем 11 тыс. получателей будут выплачены пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.