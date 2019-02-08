2019-02-08T17:09:20+03:00
Общество

Как Сергей Юрский и город Юрьев-Польский в «Золотом теленке» снимались

Исполнитель роли Остапа Бендера здесь понял, что любое приказание начальства нужно исполнять «добровольно»
Михаил ЯЗЫНИН
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Кадр из кинофильма "Золотой теленок"Кадр из кинофильма "Золотой теленок"
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Сегодня вся страна вспоминает Сергея Юрского - ушедшего от нас великого актера и режиссера театра и кино. В одной из своих самых ярких ролей - Остапа Бендера в «Золотом теленке» - Сергей Юрский снимался в нашей области.

ГОРОД СЫГРАЛ ЗАХОЛУСТЬЕ «БЕЗ ГРИМА»

Кадр из кинофильма "Золотой теленок"

Кадр из кинофильма "Золотой теленок"

В 1968 году в захолустном городе Юрьев-Польском снимались сцены первой экранизации популярнейшего романа «Золотой теленок». В постановке режиссера Михаила Швейцера Остапа Бендера сыграл Сергей Юрский. Юрьев-Польский исполнил роль заштатного городка Арбатова безо всякого киношного «грима». Даже сейчас можно без труда узнать места, где на экране Бендер идет вдоль витрин пыльных магазинчиков, дирижирует невидимым оркестром и даже «примеряет» на себя роль Гамлета. Все это снято в Торговых рядах.

«Церкви у нас замечательные, - докладывает в фильме представитель местной власти. – Из Главнауки приезжали реставрировать!» А за спиной у Бендера с Балагановым видна часть ограды Михайло-Архангельского монастыря и его собор. И когда Паниковский идет в последний раз исполнять роль сына лейтенанта Шмидта, за спиной у него высится колокольня монастыря. А вот подельники уселись на монастырском земляном валу и смотрят за «выносом тела» незадачливого жулика. На вал киношники даже затащили «Антилопу-Гну», которая, покидая город, делает по нему круг почета. А еще часть сцен (уже как бы в городке Удоеве) была снята в соседнем селе Сима, где сохранилась дворянская усадьба и каланча.

ОСКВЕРНИТЕЛЬ ВЕДРА ПАНИКОВСКОГО

Кадр из кинофильма "Зотлотой теленок"

Кадр из кинофильма "Зотлотой теленок"

Сергей Юрский обладал отличным чувством юмора, и вспоминал о той длительной кинокомандировке с улыбкой. Хотя порой с грустной и ироничной.

Однажды они с Леонидом Куравлевым, исполнявшим роль Шуры Балаганова, забрели в местный исторический музей. Он, кстати, до сих пор работает на прежнем месте – в том самом Михаило-Архангельском монастыре, ныне снова действующем. «В нескольких комнатах печально ютились немногочисленные экспонаты. Под надписью «Звери нашего края» стояли сильно тронутые молью волк, лиса и заяц. Чучела скорбно глядели на нас пуговичными глазами», - писал артист в своих мемуарах «Игра в жизнь», явно подражая стилю Ильфа и Петрова.

Вот актерам показывают портрет, подпись над которым Юрский запомнил навсегда: «Неизвестный художник. Портрет неизвестного. XIX (??)» «Мы посмеялись, - добавляет он. – Хотелось плакать»

Поселился артист на квартире у некоего Кузьмича - старожила Юрьев-Польского. Тот рассказал, что когда началась война, забрали всех, а потом стали записывать в добровольцы и их – старых да больных. Заперли всех в школе, и сказали, чтобы через час заявления были готовы. А в итоге тех, кто проявил сознательность, оставили дома - на ответственных должностях. А кто не написал заявление в добровольцы – отправили на фронт, откуда только двое вернулись. «С тех пор я навсегда запомнил, - сказал Кузьмич. – Все в жизни надо делать добровольно!»

Артист подкалывал старика, который очень хвалил жизнь до революции - мол, при царе настоящая жизнь была, не то что теперь… «Откуда же взялась революция, раз так жили хорошо?» - спросил слегка диссидентствующий Юрский у Кузьмича. «Так это ивановцы все, ткачи! – всхлипнул тот. – Если бы не они, ничего бы не было!»

Кстати, Кузьмич этот даже получил стараниями Юрского в фильме небольшую роль и навеки остался на пленке. Когда Паниковский в исполнении Зиновия Гердта впервые появляется на экране и идет по улице, то ему встречается мужик – с пустыми ведрами. И с досады старший «сын лейтенанта Шмидта» зло плюет ему в это ведро! Это и есть юрьев-польский вечный «доброволец» Кузьмич…

ИСТОЧНИК KP.RU

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