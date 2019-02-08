На ремонт владимирских школ и детских садов нужно почти 400 миллионов

Крышы потекли! Недавняя оттепель выявила серьезную проблему — большинству школ и детсадов во Владимире нужен серьезный ремонт. Большинство зданий, где занимаются дети, старше 30 лет, а многие давно «пенсионного возраста».

Дожить до весны

- Только семь зданий были построены после 2000 года, - рассказала заместитель начальника управления образования Ирина Пенькова. - Все остальные появились в прошлом веке. Причем большая часть из них в период 40-60-х годов XX века. Очевидно, что ремонт этим зданиям необходим.

Во время оттепели не выдержало самое слабое место - крыши. Особенно серьезная проблема в детских садах №26, 68 и 81 и школах №24 и 47. Текут крыши и в других местах, но там, по словам чиновников, ситуация «не такая острая, так как там протечки находятся в местах, не связанных с обучением детей».

Чтобы детям на головы не капал растаявший снег, управлению образования разрешили воспользоваться специальной хозяйственной службой мэрии. По словам официального представителя администрации города Александра Карпиловича, это настоящая «летучая бригада быстрого реагирования». Ее работники занимаются текущим ремонтом зданий, находящихся в муниципальной собственности. Правда, эта бригада мало, что может сделать.

- По закону, мы можем заниматься ремонтом только после схода снега с крыш, - сказал Александр Карпилович. - До этого времени мы составили список дефектов, которые нужно будет устранить.

Пока же детей переводят в другие группы, а места, где крыша течет, «консервируют» до весны. Родители, конечно же, не в восторге от происходящего. Многие жалуются на высокую влажность в здании из-за потекших крыш. А в некоторых садах, по слухам, еще и предлагают скинуться на ремонт. Правда, официально эта информация не подтверждена.

2500 окон требуют замены

В мэрии тем временем жалуются на нехватку средств на ремонт. При этом чиновники говорят, что денег бы хватило за глаза, если бы удалось договориться с областной администрацией о том, чтобы та выплачивала зарплату не только учителям и воспитателям, как сейчас, а еще и административно-хозяйственному персоналу в школах и садиках. Сейчас всем, кто не педагог, платит городской бюджет.

- Например, в 2019 году на эти цели нужно 430 миллионов рублей, - рассказала Ирина Пенькова. - Сейчас эта нагрузка возложена на администрацию города. Однако во многих субъектах РФ зарплату таким сотрудникам платят в администрациях области. Мы отправляли запросы в «белый дом» с просьбой выполнять обязательства, установленные федеральным законодательством. Однако переписка не дала результат. В связи с этим мы обратились в суд.

Мэрия судится за то, чтобы оставить эти 430 миллионов у себя. Если суд встанет на сторону городских властей, то чиновники обещают направить эти деньги исключительно на ремонт школ и садов.

- Нам есть, что ремонтировать, - сказала Ирина Пенькова. - И речь не только о текущих кровлях. Только в детских садах нам нужно заменить около 2500 окон, что обойдется городу где-то в 60 миллионов рублей. Во многих садах и школах нужно заменять входные двери, ремонтировать лестницы, восстанавливать фасады и так далее.